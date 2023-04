Un templu misterios a fost recent descoperit în Africa. La găsirea acestuia, oamenii de știință au sesizat că acesta era „decorat” cu hieroglife, semn că acestea datează încă din Egiptul Antic.

Un grup de arheologi polonezi a dezgropat rămășițele unui templu antic, destul de neobișnuit, dar care datează de secole, potrivit unui nou raport al Live Science. Rămășițele au fost descoperite în Sudan, țară din Africa ce se învecinează la nord cu Egipt.

Rămășițele templului au fost găsite pe locul unei cetăți medievale cunoscută sub numele de Old Dongola și par să facă parte din ceea ce a fost cunoscut sub numele de Regatul Kush. Templul ar putea avea o vechime de 2.700 de ani, potrivit msn.com.

„Aceasta este o descoperire unică și neașteptată, deoarece până acum, în ciuda a aproape 60 de ani de cercetări arheologice în Old Dongola, nu au fost întâlnite urme dintr-o perioadă atât de timpurie”, a scris Andrzej Szotek într-un comunicat de presă al Universității din Varșovia.

Potrivit unui comunicat de presă al Centrului de Arheologie Mediteraneană al Universității din Waersaw, arheologii au găsit hieroglife faraonice și decorațiuni figurative.

„Unele dintre blocurile de piatră ale templului au fost decorate cu figuri și inscripții hieroglifice (...) O analiză a iconografiei și a scenariului sugerează că acestea făceau parte dintr-o structură care datează din prima jumătate a primului mileniu î.Hr.”, a scris jurnalistul Owen Jarus în publicația Live Science.

Cu toate acestea, Dr. Dawid Wieczorek, un egiptolog care a lucrat și el la identificarea rămășițelor templului antic din Old Dongola a spus că cercetătorii nu sunt încă siguri dacă situl este autentic.

Sursa foto: Twitter / Dawid F. Wieczorek

