Topul celor mai bune sandvișuri din lume. Cele 24 de sandvișuri care fac înconjurul Planetei

Aproape că nu există țară în lume care să nu apeleze la un tip de pâine cu ceva umplut în ea, pentru a „vindeca” pofta. Iată unde mănânci cele mai bune sandvișuri din lume.

Acest sandviș „înecat” (pentru că ahogada asta înseamnă) este cea mai populară mâncare stradală din Guadalajara, capitala statului Jalisco din Mexic. Carnea de porc tocată este introdusă în pâine crustă, un obicei de a mânca specific perioadei de ocupație franceză, din anii 1860. Pâinea este apoi „înecată” într-un sos roșu picant despre care se spune că a devenit o tradiție din pură întâmplare, când un sandviș a căzut în sos, scrie CNN.

Deși este un sandviș originar din Torino, Veneția (Italia) se poate mândri cu faptul că a adus popularitate acestei gustări de prânz pentru că a dus-o la următorul nivel. Sandvișul conține pâine albă în stil englezesc cu umpluturi care includ de la măsline și ton, ouă fierte moi și legume până la grămezi de prosciutto crocant cu trufe. Barurile din toată Veneția au la masa de prânz platouri cu tramezzini.

Ați ghicit, este sharoma cea de toate zilele. Numele „Shawarma” provine din cuvântul arab pentru „întoarcere”, o referire la felul în care umplutura cu carne a acestui sandviș favorit din Orientul Mijlociu se gătește pe verticală. În adaptările care s-au răspândit în Marea Mediterană și Europa, shawarma a fost reinterpretată ca gyros în Grecia sau doner kebab în Germania și Turcia.

Deși există multe variante ale acestei mâncăruri stradale, baza sa este carnea condimentată la grătar (de obicei pui, miel sau vită) „rasă” din rotisor și pusă într-o lipie, alături de roșii, ceapă și pătrunjel și poate și sos tahini și sos iute.

Când spui tortillia, primul lucru care îți vine în minte este, probabil, Mexic. Una dintre cele mai faimoase antojitos (gustări de stradă sau aperitive) din țară este pambazo, un sandviș foarte popular în Veracruz și Puebla, despre care se spune că a fost inspirat de forma unui vulcan mexican.

Este sățios pentru că are cartofi, chorizo mexican, sos guajillo ușor picant, salată verde, brânză și smântână.

O rămășiță culinară a colonialismului francez, sandvișul baghetă a fost reinterpretat după propriul gust de vietnamezi. Bánh mì sunt acum vânduți din cărucioarele cu mâncare în aproape fiecare colț de stradă din Ho Chi Minh City și din Vietnam și sunt iubiți pe scară largă, dincolo de granițele țării. Versiunea clasică este pe bază de carne de porc, cu chả lụa (rulată de porc în stil vietnamez), morcovi murați mărunțiți, daikon murat, frunze de coriandru, maioneză și alte ingrediente.

Le's Banh Mi offers an authentic taste of #Vietnam, right here in West ... https://t.co/bXKQEXxfWJ— Vietnam News (@VietnamNewsApp) April 20, 2023