Dei Frati, restaurantul care se extinde virtual în România dar care nu vrea să devină o ”fabrică” de mâncare

Pe o stradă pietonală îngustă, situată în inima Brașovului, se află Dei Frati, un restaurant deschis de doi frați, foști ospătari în Italia, care spun că nu vor să cadă în capcana succesului pe care o vedem în cazul multor restaurante din România, care încep bine, dar care apoi devin simple fabrici de mâncare de dragul încasărilor mai mari.

Dei Frati a fost deschis în 2015, iar locația din Brașov a rămas mereu aceeași. Micuțul restaurant de doar 70 mp (inclusiv bucătăria) a devenit extrem de cunoscut în rândul localnicilor, dar și în rândul turiștilor străini.

”Ieri, de exemplu, peste jumătate dintre clienți au fost străini. Majoritatea acestora vin pentru că restaurantul le-a fost recomandat de brașoveni sau de cei din locația unde sunt cazați. Dacă un străin vine și stă mai multe zile în țară, după o zi-două de bucătărie românească destul de grea simte nevoia să mai schimbe mâncarea, să încerce produse mai lejere. Acest lucru ne ajută să atragem turiști străini, chiar dacă nu avem mâncare tradițională românească. De asemenea, fructele de mare au devenit foarte populare în rândul brașovenilor”, spune Vlad Napar, cel care acum 8 ani deschidea restaurantul împreună cu soția sa și fratele Alex.

La scurt dimp după lansare, în echipa de bază a restaurantului a intrat și soția lui Alex, cei 4 fiind practic și primii angajați ai Dei Frati.

Deschiderea restaurantului a costat circa 70.000 de euro în 2015, incluzând costurile de amenajare și aparatura, însă în prezent Vlad Napar estimează că nivelul costurilor ar fi cel puțin dublu.

”Am lucrat ca ospătar în Italia timp de 13 ani, iar Alex timp de 9 ani. E visul fiecărui ospătar să aibă propriul restaurant, dar nu este nicidecum atât de simplu precum pare inițial. Deși mă consideram unul dintre cei mai buni ospătari din lume, și datorită faptului că vorbesc mai multe limbi străine, am observat că pentru un restaurant nu doar ospătăria trebuie să fie la înălțime, ci și bucătăria. În acel moment am renunțat la ospătărie și am plecat în bucătărie”, spune Vlad.

Dacă farfuria nu pleacă bine din bucătărie, poți fi cel mai drăguț ospătar la masă și clientul tot nemulțumit va fi. Vlad Napar, co-fondator Dei Frati

De altfel, ospitalitatea a fost cea mai mare diferență remarcată de Vlad atunci când compară restaurantele din Italia cu cele din România. Totuși, el spune că în România, și mai ales în Brașov, au fost înregistrate progrese vizibile la acest capitol.

Să mănânci paste autentice italinești în caserolă... blasfemie sau adaptare la cerințele pieței?

Vlad Napar recunoaște că a fost din start un susținător al ideii de a servi mâncarea preparată de un restaurant chiar în restaurant... dar că între timp și-a dat seama că s-a înșelat.

”Până în 2020, când a venit pandemia, nu făceam nici măcar o singură livrare. Refuzam chiar și clienții care venau la intrarea restaurantului și cereau produse la pachet, deoarece consideram că nu se poate. Recunosc, a fost o greșeală. Eram ferm convinși că trebuie să vii la restaurant pentru a mânca pastele noastre”, spune Vlad.

În prezent, mai bine de jumătate din încasările Dei Frati vin din livrări, restaurantul având exclusivitate cu Tazz pe acest segment.

Nu vrem să trecem la nivel de fabrică sau să reducem calitatea doar pentru avea încasări mai mari. Ne vom extinde doar prin programul Tazz Republic, dar cu frâna de mână trasă pentru că nu facem față producției de paste. Vlad Napar, co-fondator Dei Frati

”Până în pandemie am crezut că nu există paste pe care să le poți face «la pachet». La începutul carantinei, după o săptămână de stat în casă nu am mai rezistat și am început să facem personal livrări. După câteva zile nu mai puteam face față comenzilor: lucram 4-5 ore pe zi și epuizam toate produsele, schimbam zilnic menu-ul. Vindeam absolut tot. Atunci am realizat că se poate și la «la pachet»”, afirmă fondatorul Dei Frati.

El adaugă faptul că pastele, unul dintre cele mai comandate produse ale restaurantului, sunt mai ”pretențioase” la livrare, calitatea acestora scăzând vizibil atunci când timpul până la destinație este de peste 25 de minute.

Totuși, datorită cererii tot mai mari pentru livrări, Dei Frati a deschis o nouă bucătărie în Brașov care se ocupă exclusiv de producerea pastelor și de unde pleacă comenzile făcute online.

”De la restaurantul din centrul Brașovului este imposibil să facem livrări, având în vedere spațiul limitat (n.red. 6 mese dintre care una de 12-14 persoane). Avem clienți care au deja sute de comenzi în sistem”.

Pentru a obține o masă la Dei Frati într-o seară de weekend, brașovenii trebuie să facă rezervare chiar și cu o săptămână înainte.

”În timpul zilei încercăm să strecurăm pe toată lumea în rezervări și dacă suni cu o zi înainte sunt șanse mai să găsești o masă. În weekend este mult mai dificil. Dacă ne-am fi gândit strict la profit și vânzări, atunci ne-ar fi fost mult mai bine fără nicio rezervare, dar trebuie să găsim o cale de mijloc”, explică Vlad Napar, care spune că nu vrea să deschidă noi restaurante în alte orașe, deși a primit numeroase oferte în acest sens.

Totuși, fondatorii Dei Frati au intrat în programul Tazz Republic, care permite restaurantelor să deschidă locații ”virtuale” în alte orașe. De altfel, Dei Frati a primit recent premiul ”Local gem gone national” tocmai datorită extinderii prin Tazz Republic. Premiul ”Local gem gone national” a fost acordat de către Tazz restaurantului din Brașov care a devenit îndrăgit la nivel național și s-a bucurat de cea mai mare expansiune ca brand virtual prin programul Tazz Republic.

Tazz a premiat 18 dintre cele mai mai performante restaurante partenere care perfecționează un model de business hibrid în segmentul HoReCa. Premiile au fost decernate pe 6 aprilie 2023, în cadrul primei ediții a galei Tazz Awards – Digitally Stepping Into The Future.

”De un an trimitem paste în Timișoara; avem o bucătărie acolo. În Cluj Napoca, la fel, avem de un an o bucătărie, la Constanța avem de jumătate de an, iar acum deschidem încă o locație în București. Vorbim de bucătării Dei Frati de unde se fac livrări, nu de restaurante unde clienții pot servi produse noastre”, a concluzionat Vlad Napar.

Sursa foto: Dei Frati

