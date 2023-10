Alin Șerban, CEO Tazz: Suntem frați cu eMAG, dar totul e pe bani

Dintr-un start-up din Timișoara, Tazz a devenit acum unul dintre cele mai cunoscute branduri din România - și pentru mulți apare întrebarea: ce însemnă, de fapt, ”Tazz by eMAG”? Când comandăm de pe Tazz e același lucru ca și cum am comanda de la eMAG, doar că sub alt nume? Care este, în realitate, relația între eMAG și Tazz? Primim explicații chiar de la CEO-ul Tazz, Alin Șerban.

De ce a fost eMAG ”alesul”

”Suntem frați cu eMAG, dar totul e pe bani”, afirmă Alin Șerban. Cum a apărut această relație? În 2019, își amintește el, când platforma se numea încă EuCeMânănc, tocmai intrase pe piață în primul oraș din afara Timișoarei. Însă era departe de a fi aplicația de food-delivery cu cea mai accelerată creștere în fiecare an, așa cum aeste acum.

”Ne-am dat seama că nu înțelegem nimic din business-ul ăsta și nu e o problemă de bani, ci de know-how și de tech. L-am sunat pe Iulian Stanciu, l-am întrebat dacă vrea să se bage în acest business, a zis că nu vrea, dar l-ar interesa să se bage cu eMAG”, își amintește Alin Șerban.

Au urmat 6 luni de negocieri și au existat și alte oferte, dar în final eMAG a devenit acționarul majoritar al Tazz. ”Nu e un secret, a fost un deal de cash-in, nu de cash-out, adică am primit niște bani ca să dezvoltăm business-ul, nu am luat niciun ban acasă”, explică CEO-ul Tazz. ”I-am ales pentru că erau un investitor strategic și ofereau ceva ce ceilalți nu aveau cum să ofere: know-how, tech, cunoștințe de online și o perspectivă mult mai bună”.

Chiar și așa, îmi amintește el, compania a stat 3 luni fără să menționeze nimic despre eMAG. La începutul pandemiei a trecut însă printr-un rebranding și s-a transformat din EuCeMânănc în Tazz – unul dintre motivele acestei alegeri fiind tocmai acela că avea 4 litere, ca și eMAG.

Două entități separate, dar un singur ecosistem

Ce înseamnă această relație de frăție pe bani? De pildă, Tazz a ales să externalizeze call-center-ul către eMAG. ”E firesc, ei aveau un call-center foarte mare, cu un management foarte bun. N-o să luăm noi de la zero chestia asta, am făcut-o cu ei”, spune Alin Șerban.

Tazz și eMAG sunt două lucruri total separate, fiecare cu echipele lui, explică CEO-ul companiei. ”Suntem două entități separate. Chiar și pe dosarul preturilor de transfer suntem foarte atenți: eMAG de exemplu, este seller în Tazz, totodată Tazz face livrări pentru eMAG din showroom-urile eMAG. Dar și acolo e firesc să fie prețuri competitive pentru fiecare”.

În schimb, data sharing se face la un nivel foarte redus între Tazz și eMAG, precizează Alin Șerban - o precizare importantă pentru cei care se întreabă dacă datele lor ajung de la o companie la alta. Pe de altă parte, existența serviciului Genius oferă acces la cel mai puternic ecosistem de e-commerce din România, cu peste jumătate de milion de clienți activi în cele 4 platforme. 1 din 2 clienți Tazz sunt Genius și în marketplace sunt acum peste 8.000 de parteneri Genius. Iar acest ecosistem, afirmă Alin Șerban, este unic în Europa.

A luat Tazz în calcul un scenariu în care în România va intra un actor internațional mare – așa cum DoorDash a intrat în Germania? ”Totdeauna sunt zvonuri despre Amazon, pot să fie zvonuri despre orice alt jucător mare. Credem că piața în România este o piață foarte concurențială, poate una dintre cele mai concurențiale din Europa”, răspunde Alin Șerban.”Nu ne gândim neapărat că intră un posibil competitor, Ne gândim foarte mult ce trebuie să facem noi mai bine ca să fim și mai sus. Cumva, bătaia noastră este în primul rând cu noi și după care ne uităm foarte atent la piață și la ce fac ceilalți”, conchide CEO-ul Tazz.

Sursa foto: Tazz

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: