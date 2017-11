Formatele audiobook si eBook reprezinta 51% din totalul vanzarilor de carte in 2017 in cadrul Editurii ACT si Politon, potrivit unui studiu al editurii.

Studiul, realizat pe pe baza comportamentului de consum si achizitie a 362.935 de cititori, arata ca produselor editoriale in format e-Book si audiobook sunt achizitionate preponderent de barbati – 65%, cu varsta cuprinsa intre 35 si 44 de ani, din mediul urban. Din punct de vedere social sunt persoane active in retele sociale si implicate in proiecte de ecologie sau voluntariat, care utilizeaza mijloace de transport alternative si au un venit mediu. Acestia sunt dispusi sa cheltuiasca in medie 60 de lei la fiecare achizitie editoriala.

Din punct de vedere al interesului publicului pentru titlurile editurii, in anul 2017 volumul cel mai mare de achizitie a fost realizat in domeniul dezvoltarii personale - 50%, urmat de titlurile de business - 30%. Domeniul spiritualitate si meditatie a insumat 18% din totalul vanzarilor, iar literatura clasica 2%.

“In 2017 am continuat strategia de a publica titluri noi din domeniile de interes pentru publicul care consuma continut literar atat in format electronic, cat si in format clasic. Exista o puternica apetenta pentru domenii precum dezvoltarea personala si business, iar Editura ACT si Politon si-a propus sa publice in limba romana titluri bestseller din aceste domenii, chiar si sub forma audiobook, care pot depasi 20 de ore. Cresterea vanzarilor online arata o mai mare deschidere a consumatorilor pentru comenzi plasate in mediul virtual si este o consecinta direct a investitiilor facute in titluri noi, actuale”, a declarat Adrian Hotoiu, fondatorul Editurii.

Editura ACT si Politon este fondata in 2014 si are in portofoliu peste 200 de titluri din domenii precum business, dezvoltare personala, spiritualitate si literatura, publicate in format print, audio si e-Book. In anul 2017, comparativ cu anul 2016, se constata o crestere cu 200% a interesului cititorilor pentru titlurile editurii, in toate formatele disponibile.

Sursa foto: Pixabay.com