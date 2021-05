Cinemax își redeschide vineri sălile din Veranda Mall

CINEMAX România, cel mai nou operator de film din București, își reia proiecțiile de film la Veranda Mall în data de vineri, 28 mai. Vizitatorii se pot aștepta la aceeași calitate a imaginii și a sunetului în toate sălile, inclusiv în sala UltraX cu proiectorul laser 4K combinat cu sistemul de sunet Dolby ATMOS sau în sală special dedicată pentru copii.

CINEMAX România urmează să-și redeschidă cinematograful din Veranda Mall pe 28 mai, pe măsură ce industria revine la normal după o serie epuizantă de blocaje cauzate de pandemie. Operatorul anticipează un nivel de rezervare de bilete deja mai mare decât în ​​2020, odată cu anunțul redeschiderii activității cinematografice.

”Începând cu prima jumătate a lunii iunie, fanii filmelor vor avea la dispoziție și meniul restaurantului. În plus, la CINEMAX România, principala noastră prioritate rămâne siguranța clienților și a angajaților noștri și, bineînțeles, vom respecta toate instrucțiunile și reglementările autorităților locale precum și procedurile și reglementările actuale ale guvernului ” a declarat Tomas Drobny, CEO CINEMAX.

Operatorul de cinema anunță, de asemenea, mai multe filme în programul său din acest weekend, după ce nu a avut proiecții timp de aproape șapte luni.

Vineri, 28 mai, cinefilii vor fi întâmpinați cu proiecții noi și filme premiate cu Oscar, precum „Nomadland” și „Another Round”, urmate în următoarele săptămâni de „Fast & Furious 9”, „The Conjuring: The Devil Made Me” Do It ”,„ A Quiet Place Part II”și „Cruella”, doar pentru a menționa câteva.

Și pentru că ziua liberă de 1 iunie este aproape, cinematograful a pregătit o serie de evenimente dedicate familiilor și copiilor. În perioada 1-6 iunie, cu fiecare bilet pentru copii achiziționat la cinematograf, se va primi popcorn gratuit, iar programul pentru copii va fi deschis de proiecția filmului ‘Tom & Jerry’, perfect pentru sala specială pentru copii din cadrul CINEMAX.

În ceea ce privește măsurile de siguranță, cinematograful încurajează și promovează menținerea igienei mâinilor și a măștii pe parcursul vizionării filmelor, cu excepția cazului în care spectatorii se bucură de gustările lor. CINEMAX România încurajează să cumpărați online bilete în avans, deoarece numărul locurilor este limitat. Toate locurile din sălile de cinema vor fi distanțate fizic.

Sursa foto: Cinemax

Despre autor Ionuț Sișu

