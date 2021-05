Cinematografele din București se vor redeschide în această săptămână, după aproape un an în care sălile au fost mai mult închise din cauza restricțiilor adoptate ca urmare a pandemiei. Chiar dacă numărul îmbolnăvirilor provocate de COVID-19 a scăzut semnificativ, regulile de siguranță din cinematografe vor fi destul de stricte, urmând să existe și situații ce pot părea ciudate, precum faptul că membrii unui cuplu nu vor putea sta pe scaune alăturate, chiar dacă în viața de zi cu zi trăiesc împreună. Singurele momente în care vom putea să nu purtăm mască la cinema vor fi acelea când servim tradiționalul popcorn.

În ianuarie-februarie anul acesta, operatorii sălilor de cinema din București au avut posibilitatea de a-și redeschide afacerile, după ce rata de incidență COVID-19 s-a redus temporar. Totuși, majoritatea au ales să păstreze lacătul pe uși din cauza faptului că redeschiderea sălilor reprezintă un proces complicat ce presupunea, printre altele, scoaterea angajaților din șomaj tehnic, pregătirea sălilor și administrarea programului de filme în condițiile în care distribuitorii acestora s-au arătat zgârciți având în vedere incertitudinea provocată de pandemie.

În final, precauția operatorilor s-a dovedit a fi oportună, la scurt timp după scăderea ratei de infectare din ianuarie având loc o nouă explozie de cazuri care fără îndoiala ar fi închis din nou, în doar câteva zile, sălile de cinema.

Astăzi, sălile de cinema se redeschid și anunță primele filme care vor rula în perioada următoare.

Redeschiderea Cinema City

Cinema City, compania care operează cele mai multe săli de cinema în București, va redeschide cinematografele joi, 27 mai. Mai exact, 27 de multiplexuri cu 242 de săli de cinema din 20 de orașe își vor relua activitatea.

”Accesul spectatorilor va fi atent monitorizat din dorința respectării tuturor normelor de siguranță și protecție: masca îşi păstrează rol principal la cinema, capacitatea sălilor fiind redusă în acest moment la 50%, iar accesul se face păstrând distanța fizică de 1.5 m în cinematograf, fie că ne aflăm la casele de bilete, în foaier sau la bar”, a declarat Ioana Ionescu, Marketing Manager Cinema City România.

Cinema City va aloca locuri astfel încât între fiecare spectator să existe cel puțin un scaun liber. Singura excepție se va face în cazul copiilor sub 12 ani, care pot sta pe scaunul de lângă adultul însoțitor, în vreme ce un adult poate sta lângă maxim doi copii, fără a avea spații libere între ei.

În plus, operatorul va decala orele de începere și terminare a filmelor, astfel încât intersectarea spectaorilor și aglomerațiile să fie evitate.

Cinema City va interzice accesul persoanelor care refuză purtatul măștii.

Operatorul va desfășura promoții în perioada următoare, în încercarea de a atrage din nou românii în sălile de cinema. Prima campanie se va desfășura în perioada 27 mai – 1 iunie.

”Ne dorim ca iubitorii de film să revină la cinema și în următoarea perioadă Cinema City va desfășura periodic promoții și concursuri. Prima promoție este dedicată pentru familiile cu copii și începând din 27 mai și până în data de 1 iunie (inclusiv) fiecare bilet de copil la film aduce cu sine un cadou gratuit, un promoțional de film original, TROLLS sau Wonder Woman, în limita stocurilor disponibile”, spune Ioana Ionescu

Soul, Nomaland și Another Round sunt câteva dintre filmele care vor debuta la Cinema City. Programul complet al filmelor difuzate în sălile Cinema City poate fi accesat la acest link.

Cinemax, Veranda Mall: Cinematograful se redeschide acum, restaurantul, probabil în iunie

Cinemax, operatorul sălii din Veranda Mall, cel mai recent deschis cinematograf din București, chiar înainte de pandemie, își reia activitatea vineri, 28 mai.

”Toate regulile și recomandările autorităților locale de sănătate și ale guvernului sunt în vigoare începând de vineri - de ex. igienizarea mâinilor, igienizarea fiecărei săli după fiecare proiecție, purtarea măștilor în interior, cu excepția cazului în care cinefilii se bucură de gustările lor iar locurile în sălile de proiecție sunt limitate pentru a păstra o distanță fizică”, a declarat Tomas Drobny, CEO Cinemax.

De asemenea, el adaugă faptul că se așteaptă ca ”până la mijlocul lunii iunie Cinemax să poată oferi vizitatorilor și meniul restaurantului nostru”.

Întrebat dacă Cinemax va modifica prețul biletelor după lunga perioadă de inactivitate cauzată de pandemie, șeful operatorului a declarat că momentan prețurile rămân neschimbate.

”În prezent, prețurile nu sunt modificate și monitorizăm piața, dezvoltarea și modificările acesteia, care reprezintă pentru noi indicatorii relevanți în acest caz. În cazul în care vor avea loc modificări în viitor, vom anunța pe toată lumea cu privire la politica noastră de prețuri”, a declarat Tomas Drobny.

Filmele câștigătoare ale premiului Oscar „Nomadland” și „Another Round”, urmate în următoarele săptămâni de „Fast & Furious 9”, „The Conjuring: The Devil Made Me Do It”, „Un loc liniștit partea II” și „Cruella” se află pe lista primelor pelicule care vor fi difuzate de Cinemax.

Cinemax recomandă achiziția online a biletelor pentru a evita pierderea locurilor libere, un număr mare de bucureșteni fiind așteptați la film în următorul weekend. Purtatul măștii, distanțarea dintre spectatori și limitarea la 50% a capacității sălilor va fi impusă și la Cinemax. Programul filmelor Cinemax poate fi accesat la acest link.

Happy Cinema – Liberty Center

Happy Cinema, din centrul comercial Liberty Center, este deja deschis din data de 26 mai. Lista primelor firme care vor fi difuzate, precum si programul complet al cinematografului poate fi accesat la acest link.

Cineplexx - Titan

Nu în ultimul rând, și cinematograful Cineplexx din centrul comercial Titan își redeschide porțile la data de 28 mai. Lanțul cinematografic Cineplexx deține 4 locații în orașe din România. Acestea au fost închise în martie anul trecut ca urmare a instaurării stării de urgență și a măsurilor impuse de Guvernul român. Lista filmelor difuzate de Cineplexx poate fi consultată la acest link.

