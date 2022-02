HBO MAX se lansează oficial în România. Cât costă abonamentele și ce poți vedea

HBO Max, platforma de streaming ce include producțiile HBO precum și alte blockbustere de la Hollywood, se va lansa oficial în România pe data de 8 martie, potrivit unui anunț al companiei.

La acea dată, HBO Max va fi disponibil în 15 noi țări: Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Cehia, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Olanda, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România, Serbia, Slovacia și Slovenia.

”Pentru a sărbători lansarea HBO Max, abonații noi și cei existenți beneficiază de o reducere de 33% la abonament – pe perioadă nelimitată!”, a anunțat serviciul de streaming.

Astfel, în România, HBO Max va costa 3,3 euro / lună (preț redus cu 33% față de costul standard de 4,99 euro pe lună).

Reducerea de 33% este menținută atât timp cât abonamentul este păstrat. Oferta este valabilă doar pe HBOMax.com și prin partenerii selectați, până pe 31 martie 2022. Reducerea de 33% se menține pe întreaga durată a abonamentului și se aplică doar prețului abonamentului lunar, care poate suferi modificări de-a lungul timpului.

HBO Max va oferi abonaților producții Warner Bros, HBO, Max Originals, DC, Cartoon Network și altele.

Printre cele mai cunoscute producții care vor fi diponibile pentru abonații români se află: Lord of the Rings, Game of Thrones, Harry Potter, True Detective, Joker, Aquaman, Wonder Woman, Rick & Morty, Batman vs Superman, The Big Bang Theory, Justice League sau Sopranos.

Anunțul HBO vine la scurt timp după ce și Disney+ și anunțat intrarea pe piața din România.

HBO Max și Disney+ s-au luptat în ultimii ani pentru a ajunge din urmă Netflix și Amazon Prime, platforme de steaming disponibile în toată lumea cu foarte mici excepții. Sursa foto: Shutterstock / AFM Visuals

