Este vorba despre următoarele websiteuri:

Unii utilizatori raportează probleme și în privința accesării websiteului agenției rusești RIA.

Anonymous spune că atacurile s-au concentrat astfel asupra publicațiilor care răspândesc propaganda Rusiei. Aceștia au postat mai multe mesaje ce par a fi atribuite jurnaliștilor ruși.

JUST IN: The websites belonging to the Russian propaganda news media TASS, Izvestia, Fontaka, RBC and Kommersant are hacked by #Anonymous. #OpRussia #OpKremlin #StandWithUkriane #FCKPutin pic.twitter.com/YOoLxOdDA0