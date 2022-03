Atmosfera relaxată dintr-o agenție de creație publicitară nu trebuie să genereze false așteptări privind rigurozitatea muncii, iar tinerii care își doresc o carieră în advertising trebuie să se concentreze mai degrabă asupra perspectivelor noului job, decât să se cramponeze de primul salariu, spune Anca Catarambol (foto), Chief Talent Officer, Publicis Groupe România. Citiți în continuare un interviu despre beneficiile și provocările unui job în advertising, dar și despre pașii care trebuie urmați de către cei care vor să se angajeze în domeniu.

O facultate de profil, precum SNSPA, Jurnalism, Comunicare sau Litere poate fără îndoială să deschidă mai multe uși candidaților care vor să lucreze în publicitate, dar care nu au experiență în domeniu. Totuși, studiile anterioare nu sunt singurele care contează.

”Avem mulți colegi din ASE (marketing), avem mulți și din Politehnică, mai ales în agențiile de media, pentru că acolo munca este mai mult despre cifre. De asemenea, și Universitatea de Arte este binevenită pentru cei implicați în procesul creativ. Un element la care ținem însă în mod special este un studiu avansat al limbii române pentru cei care vor să devină un copywritter de succes; dacă nu poți comunica și pune în scris cu ușurință diverse mesaje, nu îți poți face jobul cum trebuie”, menționează Anca Catarambol.

CV-urile trebuie să fie scurte, să nu depășească două pagini. Când candidezi pentru un job unde nu se cere experiență, poți trece în CV și faptul că ai lucrat la magazinul bunicilor de la țară. Dacă însă aplici pentru un job unde ți se cere experiență în domeniu, renunță la aceste detalii. - Anca Catarambol, Chief Talent Officer, Publicis Groupe România -

Publicis Group este unul dintre cele mai mari grupuri de comunicare din lume, iar Publicis Groupe România este principalul grup de marketing, comunicare şi transformare digitală din țară.

”CV-urile trebuie să fie scurte. Orice CV trebuie să fie la obiect, să fie adaptat jobului pentru care candidezi și să nu depășească două pagini. Spun asta pentru că fizic nu avem timp să citim zeci de pagini cu CV-uri ale candidaților. Pentru începătorii din domeniu, este valoroasă experiența extracuriculară, din afara școlii. Dacă ai lucrat la un magazin, chiar și la magazinul bunicilor de la țară, poți trece acest lucru în CV pentru că îmi arată că poți interacționa cu oamenii și ai experiență de customer relationship. În schimb, dacă aplici pentru un post unde se cere experiență, evident că un astfel de job nu mai are relevanță și trebuie scos din CV”, explică Chief Talent Officer-ul.

Ea le recomandă candidaților fără experiență să urmărească permanent siteurile de profil și paginile de social media ale agențiilor de care sunt interesați.

”Da, angajăm și cu zero experiență. Poți intra într-un program de internship, poți aplica la Bursa Publicis pe care am promovat-o în toate facultățile de profil. Am subvenționat și modulul media al școlii IAA (n.red. program complex de pregătire profesională destinat tuturor celor care lucrează în marketing și comunicare)”, afirmă Anca Catarambol.

Cum este să lucrezi în publicitate? De la salarii, la jobul propriu-zis. Așteptări vs. realitate

Mediul de lucru în advertising are o imagine ”boemă” în special în rândul tinerilor care nu au lucrat niciodată în domeniu. Deși atmosfera este într-adevăr mai relaxată decât în cazul altor joburi, tinerii candidați nu ar trebui să vină la interviuri cu așteptări formate în seriale celebre precum ”Mad Men”.

”Tinerii care vin acum la interviuri vin în general ‘asumați’, cu determinare, și îmi place acest lucru. Există și cazuri în care candidații au o idee greșită despre procesul creativ. De exemplu, un tânăr candidat care terminase Regia era ferm convins că dacă ai o idee frumoasă, noi o punem în scris și gata, acum ai spotul publicitar. În realitate, munca din spate este imensă: pleci de la brief-ul clientului, de la obiectivele campaniei, ai în vedere mix-ul de comunicare, faci research-ul și abia apoi vorbim de ideea cea mai bună pentru campanie”, explică Anca Catarambol.

Ea atrage atenția și asupra faptului că deși programul este flexibil în agenții, totul are limite.

Programul în agenție a fost mereu flexibil, atât timp cât nu ai înregistrare programată în studio și nu ai adus actorul. Indiferent cât de ‘creative director’ ești, atunci când este nevoie de tine va trebui să fii prezent la ora exactă. Citeste si: TELUS International angajează 1.500 de persoane în România în 2022 - Anca Catarambol, Chief Talent Officer, Publicis Groupe România -

După un prim an de pandemie în care Publicis Groupe România a menținut constant numărul angajaților, în 2021 echipa a fost mărită iar în prezent există mai multe posturi pentru care sunt căutați candidați. Printre posturile pentru care compania recrutează se află cele de copywriter, account manager, account executive, social media manager sau recruiter.

Publicis Groupe România are în prezent circa 380 de angajați.

”Pe partea de recrutare, cred că sunt foarte puține companii în România unde nu există probleme la acest capitol. Este o provocare la nivel național și într-o anumită măsură pe plan internațional. Vorbim aici în primul rând de lipsa talentelor”, spune Anca Catarambol.

”Intrarea” în advertising se face în general de la un salariu net de 2.500 de lei, mentionează Chief Talent Officer-ul, în vreme ce internship-urile (3 luni de zile) în cadrul Publicis presupun un program de lucru de 6 ore și sunt plătite cu 1.200 lei pe lună.

Sunt niște plusuri indiscutabile pentru modul de lucru hibrid. Brain storming-ul este important, dar când știi ce ai de făcut este mai eficient să lucrezi de acasă. - Anca Catarambol, Chief Talent Officer, Publicis Groupe România -

”La târgurile de job-uri mereu le recomand studenților care vor să lucreze în agenții să nu se cramponeze de nivelul primului salariu. Da, este posibil ca lucrând la o cafenea să câștigi la fel de mult, dar trebuie să te gândești la experiența dobândită aici și la oportunitățile de creștere într-o carieră de advertising vs. oportunitățile de creștere lucrând într-o cafenea”, menționează reprezentanta Publicis Groupe România.

Ea adaugă faptul că salariul unui tânăr publicitar se poate dubla sau chiar tripla în câțiva ani după angajare, în funcție de performanțe și motivația de creștere.

Beneficii la Publicis Groupe România: 6 săptămâni lucru din străinătate și weekenduri prelungite vara

Modelul de lucru work from home a fost adoptat și de Publicis Groupe România în timpul pandemiei, însă recent acesta a devenit unul mai degrabă hibrid.

Anca Catarambol subliniază că modelul de lucru 100% de la birou nu va mai reveni niciodată în companie, cel puțin o parte din zilele de lucru urmând să fie ”de acasă”.

”Sunt niște plusuri indiscutabile pentru modul de lucru hibrid. Da, evident că în agenții este foarte importantă zona de brain storming, de lucru în echipă, dar ai nevoie și de acel timp în care tu gândești cu tine însuți, lucrezi la o campanie și ai nevoie de jumătate de zi să te concentrezi doar pe asta. În acest caz este mai eficient să îți faci treaba de acasă, fără să te deranjeze cineva”, spune ea, adăugând totodată faptul că ”atât timp cât asigurăm eficiența proceselor și calitatea procesului creativ, nu ne interesează de unde lucrează colegii”.

În prezent, birourile din cadrul agentiilor care formează Publicis Groupe România sunt deschise oricărui angajat care preferă mediul de lucru clasic. ”Acum am amenajat și terasele pentru a oferi posibilitatea lucrului în aer liber când vremea permite. În primăvara lui 2020, în contextul pandemic, am închiriat mese la restaurantele din zonă, tocmai pentru a le da posibilitatea colegilor să se conecteze, și totodată susțineam și businessurile care abia ieșiseră din lock-down”.

În timpul pandemiei, Publicis Groupe a lansat un program prin intermediul căruia orice angajat poate lucra 6 săptămâni pe an din orice țară în care există un alt birou Publicis. Compania are peste 80.000 de angajați și este prezentă în peste 100 de țări.

”Este un proiect și un beneficiu foarte bine întâmpinat de colegi. Acum lucrăm la implementarea acestuia și avem câteva zeci de cereri din România pentru acest program. Colegii care intră în program își pot închiria casa, atunci când pleacă, către alți angajați Publicis, pentru a nu plăti cazarea când lucrează din afara țării de origine”, a detaliat Anca Catarambol.

Anul trecut, Publicis Groupe România a acordat angajaților 10 zile libere bonus, în plus față de cele 23 de zile standard acordate. În luna august, fiecare weekend a fost prelungit cu o zi, săptămâna de lucru fiind redusă la patru zile. Zilele libere s-au adăugat astfel unor beneficii obișnuite acordate în cadrul companiei precum abonamentele Bookster, 7Card și Head Space.

”Am avut mai multe inițiative în pandemie: am avut o petrecere de Haloween online, am trimis plăcintele și vinul roșu acasă colegilor, de Paște am trimis pască, friptură de miel și drob celor care nu puteau ajunge acasă la părinți. Colegii au fost incredibili în pandemie, au dat dovadă de energie și determinare, s-a muncit mult și atunci am luat decizia să acordăm zile libere în plus”, a concluzionat Anca Catarambol, Chief Talent Officer, Publicis Groupe România.

