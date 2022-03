VIDEO Două campanii de marketing românești, în topul celor mai eficiente din lume

Două campanii realizate de agenția Leo Burnett Bucharest pentru Telekom Romania și Procter & Gamble au fost incluse în topul WARC Effective 100 din acest an, ocupând locurile 49 și 50. Este pentru al doilea an la rând când agenția are două proiecte prezente în clasament – acestea fiind singurele campanii desfășurate în România care au fost incluse în top.