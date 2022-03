Scarlett Johansson și Chris Evans vor juca împreună într-un film produs de Apple

La câteva zile după ce a devenit primul serviciu de streaming care a câştigat premiul Oscar pentru cel mai bun film cu pelicula "CODA" la gala organizată de Academia de film americană, compania Apple Original Films a anunţat că va produce "Project Artemis", un lungmetraj regizat de Jason Bateman în care rolurile principale vor fi interpretate de Scarlett Johansson şi Chris Evans.

Rose Gilroy a scris scenariul acestei producţii, a cărei intrigă descrie evenimente din cursa pentru cucerirea spaţiului. Scarlett Johansson şi Jason Bateman vor fi şi producători executivi ai filmului, scrie Agerpres citând site-ul publicaţiei americane The Hollywood Reporter.



Acesta este cel de-al doilea proiect Apple la care va participa actriţa Scarlett Johansson, după filmul "Bride", aflat în etapa de dezvoltare şi care este dedicat personajului principal din filmul clasic "Bride of Frankenstein".



Apple colaborează deja şi cu Chris Evans, prezent pe afişul filmului "Ghosted", o comedie romantică intrată în producţie, cu Ana de Armas în distribuţie şi regizată de Dexter Fletcher. Rolul principal feminin ar fi trebuit iniţial să fie interpretat de Scarlett Johansson, dar a fost preluat în cele din urmă de Ana de Armas.



Scarlett Johansson şi Chris Evans au apărut împreună în mai multe filme produse de Marvel Studios, în care au interpretat personajele Black Widow, respectiv Captain America.



Actriţa americană va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în "Asteroid City", un film regizat de Wes Anderson, iar Chris Evans în producţia Pixar "Lightyear", ce va fi lansată pe 17 iunie, precum şi într-un film produs de Netflix, "The Gray Man", care va avea premiera în a doua parte a acestui an.



Jason Bateman, un cunoscut actor şi regizor american, va putea fi văzut pe micile ecrane în următorul sezon al serialului "Ozark", ce va fi lansat de Netflix în luna aprilie.



Apple a câştigat duminică seară trei premii la gala Oscar cu filmul "CODA", care s-a impus la categoriile "cel mai bun lungmetraj", "cel mai bun actor în rol secundar" şi "cel mai bun scenariu adaptat".

Sursa foto: Shutterstock

