Efectul Musk: oamenii au început să posteze filme și seriale pe Twitter fiindcă nu mai are cine să le șteargă

Pe rețeaua socială au început să fie postate episoade din seriale și chiar filme întregi. Nu este vorba de linkuri către site-uri de piraterie, ci despre filme postate ca video – în general, în mai multe părți, chiar și de 2 minute, așa cum s-a întâmplat cu o peliculă din seria ”Fast & Furious” sau cu ”Need for Speed”.

So we can post full movies now? Okay

Need for Speed

1/66 pic.twitter.com/77fwo4qU0Y— Need for Speed movie (@NFSpeedMovie) November 20, 2022