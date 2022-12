Șoc pe Twitter: Elon Musk își va da demisia dacă publicul cere asta într-un sondaj public

Musk este cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 163,8 mld. dolari.

La o oră de la startul sondajului (ora 3.00 ora României), 57,8% dintre utilizatori votaseră ”da” și 42,2% votaseră ”nu”. În total, 5,1 milioane de utilizatori votaseră. Sondajul mai avea 10 ore până urma să se încheie, adică aproximativ luni la 13.00, ora României.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022