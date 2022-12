Musk va demisiona de la Twitter imediat ce găsește pe cineva ”suficient de prost” să îl înlocuiască

„Voi demisiona din funcția de CEO de îndată ce voi găsi pe cineva suficient de prost pentru a accepta postul! După aceea, voi conduce doar echipele de software și servere”, a scris el pe Twitter.

Musk a chestionat utilizatorii Twitter duminică seară dacă ar trebui să demisioneze din funcția de șef al companiei.

Sondajul s-a încheiat luni dimineață, 57,5% dintre utilizatori spunând că ar trebui să demisioneze și 42,5% spunând că nu ar trebui.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022