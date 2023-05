„Sunt încântat să îi urez bun venit Lindei Yaccarino, în calitate de CEO al Twitter. Linda Yaccarino se va concentra în primul rând pe operațiunile de business, în timp ce eu mă voi axa pe designul de produse și pe tehnologiile noi. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu Linda pentru a transforma această platformă în X în ceea ce poate fi numit `totul`”, a scris Elon Musk într-o postare pe Twitter.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky— Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023