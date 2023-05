Elon Musk va introduce funcția de apeluri audio și video în Twitter

"Chat-uri audio şi video vor fi adăugate în curând în contul oricărui utilizator al acestei platforme, ceea ce vă va permite să vorbiţi cu persoane aflate oriunde în lume fără să le daţi numărul de telefon", a declarat el pe Twitter.



Twitter ar oferi astfel un instrument similar celor deja disponibile pe reţelele Instagram şi Facebook.

With latest version of app, you can DM reply to any message in the thread (not just most recent) and use any emoji reaction.



Release of encrypted DMs V1.0 should happen tomorrow. This will grow in sophistication rapidly. The acid test is that I could not see your DMs even if…— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2023