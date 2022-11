Zaga Brand, Best Digital PR în 2022

Agenția Zaga Brand a câștigat Gold pentru Digital PR la gala aniversară Romanian PR Award. Cea de-a XX-a ediție a competiției s-a bucurat de susținerea unui juriu international și național de top, reunind competențe în comunicare din 15 țări.

Nominalizată la 5 categorii și cu premii la patru dintre ele, Zaga Brand a câștigat Golden Award for Excellence pentru Digital PR cu una dintre cele mai complexe campanii derulate pe parcursul anului 2022, „Rucsacul cu Povestiri de pe Via Transilvanica”, realizată alături de Raiffeisen Bank.

De pe scena Romanian PR Award, jurnalistul Victor Kapra a spus despre ideea și implementarea Zaga Brand că reprezintă „o campanie complexă, exemplu de intrat în cartea de istorie a PR-ului românesc actual”.

Agenția a câștigat argintul la trei categorii: Corporate Communication, Media Relations & Influencer Relations și Events. Proiectele care au impresionat publicul national și international sunt „Treasure Games in the Park” și „Rucsacul cu povestiri de pe Via Transilvanica”.

„Puterea poveștilor a făcut ca generația digitală să se lase introdusă într-un long read, să descopere cel mai lung traseu cultural românesc sau cel mai nou Geoparc UNESCO din România cu ajutorul unor creatori de conținut care au știut să traducă într-un mod atractiv experiențele lor pe cărare, întâlnirile cu antreprenori, meșteșugari și artiști. La Zaga Brand am învățat să construim proiecte bazate pe storytelling prin care să aducem la un loc generații mai noi cu baby boomers. Am transformat subiecte care păreau neatractive pentru generațiile X, Y și Z în subiecte de conversație între ele.

Mulțumim Raiffeisen Bank pentru că face posibilă călătoria pe acest drum care unește, acum și în mediul digital, Via Transilvanica pentru sursa infinită de inspirație, echipei de proiect din cadrul agenției Andrei Voinea, Toader Paun, Cristian Teodorescu, Dina Dănilă, Alexandra Bumbăcaru și Denisa Andrada Gheorghe și în special presei, jurnaliștilor și creatorilor de conținut care s-au alăturat unei cauze care merită păstrată și dată mai departe: punerea în lumină a poveștilor autentice despre producători locali, meșteșugari, antreprenori și comunități, subliniindu-le unicitatea culturală și economică.

Mulțumim celor mai faini prieteni care au pornit și în acest an cu noi pe drumul care unește, Via Transilvanica: Adrian Dan, Bogdan Buzuleac, Silviu Barbul, Emilia Morariu, Ana Dumitru, Ana Rubeli, Radu Nita, Dan Posea, Diana Popescu, Dragoș Vasile, Cosmin Dragomir, Andreea Juganaru, Răzvan Moței.

Mulțumim tuturor jurnaliștilor, partenerilor, clienților și ambasadorilor Cronicari Digitali, platforma culturală creată de Zaga Brand, care ne ajută să arătăm că PR-ul se poate face cu responsabilitate, implicare, grijă pentru comunități și o gândire strategică integrată natural cu valorile și obiectivele companiilor”, declară Silvia Teodorescu, managing partner Zaga Brand.

Fondată în 2005, agenția de comunicare creativă Zaga Brand și-a propus și a reușit să creeze un mediu de lucru productiv în care imposibilul s-a transformat într-o provocare. Agenția a generat rezultate pentru clienți B2B și B2C prin servicii complete de PR, Creative concepts și BTL.

Misiunea Zaga Brand este de a crea o comunicare reală între comunitate și branduri. Onest, cu rezultate măsurabile, având la bază acțiuni de comunicare, în special cu focus pe storytelling și digital PR.

De la primul reality show în social media din România, la concerte LIVE pe trenuri în mișcare, concursuri naționale de creație, campanii de CSR sau silent disco în autobuze și metrou, Zaga Brand caută permanent să vină cu abordări creative. Alături de Asociația Human Made Art, Zaga Brand a creat și platforma culturală Cronicari Digitali, care generează numeroase proiecte creative în zona culturală, adresate generației digitale, inclusiv cel mai popular podcast de profil din România.

