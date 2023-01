De ce intră românii pe TikTok și cum se rezolvă problema fake news? Interviu cu un executiv al companiei

Platformele de social media au dobândit o putere tot mai mare de a modifica opinii în rândul populației în ultimii ani, iar TikTok vine puternic din urmă, chiar dacă aplicația este folosită aparent mai mult pentru divertisment. România are al doilea cel mai mare număr de utilizatori TikTok din Europa Centrală, iar majoritatea utilizatorilor locali folosesc platforma pentru divertisment, însă, mai nou, și pentru a se informa, menționează Rafał Drzewiecki, Head of Global Busines Marketing, TikTok Europa Centrală (CE).

Wall-Street.ro: Răspândirea informațiilor greșite și fake news-urile au fost o problemă uriașă în timpul pandemiei COVID, dar și după începerea războiului din Ucraina. În aceste condiții, ce face TikTok pentru a-și proteja utilizatorii?

Rafał Drzewiecki: Dezinformarea nu este o problemă nouă, însă internetul oferă o nouă cale în fața unei provocări vechi. Recunoaștem impactul pe care dezinformarea îl poate avea asupra erodării încrederii în sănătatea publică, procesele electorale, fapte ori știință. De aceea, ne angajăm să fim parte a soluției și să tratăm dezinformarea cu cea mai mare seriozitate.

Pe lângă eliminarea conținutului fals și care dăunează comunității, eliminăm și conturile care încearcă să inducă în eroare oamenii sau să folosească platforma pentru a înșela opinia publică.

TikTok folosește un mix format din mii de specialiști în siguranță și tehnologie pentru a pune în aplicare Regulile Comunității. De asemenea, pentru a fi mai eficient la scară largă, continuăm să investim în sisteme de raportare și moderare bazate pe tehnologie. Ne bazăm pe moderarea automată atunci când sistemele identifică în mod clar conținutul care încalcă politicile TikTok și îl eliminăm rapid de pe platformă.

Doar în România, în T3 2022 TikTok a eliminat 473.086 clipuri video, 90,4% au fost eliminate proactiv, 82% când aveau zero vizualizări și 90,6% în mai puțin de 24 ore. Valorificarea modelelor de machine learning a avut un impact deosebit în ceea ce privește combaterea dezinformării.

Prin urmare, eforturile noastre de detectare a conținutului s-au îmbunătățit. Valorificarea modelelor de machine learning a avut un impact deosebit în ceea ce privește combaterea dezinformării. De asemenea, ne-am extins capacitatea de iterare rapidă a sistemelor noastre având în vedere schimbarea rapidă a naturii dezinformării, în special în cazul unei crize sau a unui eveniment (cum ar fi războiul din Ucraina sau campaniile electorale).

Citeste si: Care sunt cele mai periculoase escrocherii de pe TikTok și cum le...

Ca urmare a acestor investiții, am evoluat în direcția corectă atunci când vine vorba de aplicarea politicilor noastre de integritate și autenticitate: numărul clipurilor video eliminate proactiv (înainte ca acestea să fie raportate) a crescut de la 83,6% în T1 (2022) la 89,1% în T2 (2022); numărul clipurilor șterse când aveau zero vizualizări a crescut de la 60,8% la 74,7% în T2 și numărul clipurilor șterse în mai puțin de 24 de ore a crescut de la 71,9% la 83,9% în T2. În T3 2022, TikTok a eliminat 110 milioane de clipuri video care încălcau Regulile Comunității. În plus, doar în România, în T3 2022 TikTok a eliminat 473.086 clipuri video, 90,4% au fost eliminate proactiv, 82% când aveau zero vizualizări și 90,6% în mai puțin de 24 ore.

Wall-Street.ro: Câți utilizatori români are TikTok? Câte conturi TikTok există în Europa?

Citeste si: Spune-mi ce hobby-uri îți plac să-ți spun ce fel de angajat ești

Rafał Drzewiecki: La finalul anului 2021, TikTok a înregistrat 1 miliard de utilizatori activi la nivel global și peste 100 milioane de utilizatori doar în Europa. Nu comunicăm numărul exact de utilizatori pentru fiecare țară, dar putem să confirmăm că piața din România este a doua ca mărime în regiunea CE și una dintre regiunile cu cea mai dinamică creștere în general. De asemenea, este important să menționăm că în prezent majoritatea utilizatorilor sunt adulți și, dintre aceștia, o mare parte este reprezentată de Millenials și Gen Z.

Wall-Street.ro: În ce măsură este TikTok o platformă de divertisment și în ce măsură o platformă pentru informare/educație?

Rafał Drzewiecki: Nu există un procent specfic, sunt multe cazuri în care oamenii învață cu ajutorul divertismentului. Dar ceea ce știm cu siguranță este că utilizatorii români consideră că TikTok este atât un spațiu pentru divertisment, cât și un spațiu unde pot să învețe și să descopere informații noi. Potrivit unui studiu recent, principalele motive pentru care Românii intră pe TikTok sunt:

Citeste si: Prăjiturile la birou sunt la fel de dăunătoare precum fumatul pasiv

75% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a se distra, iar 55% sunt într-un stadiu pozitiv (se simt fericiți, jucăuși sau energizați) în timp ce folosesc TikTok față de media de 32% pentru alte platforme.

46% dintre utilizatorii români vin pe TikTok pentru a descoperi lucruri noi și 36% sunt într-un stadiu de descoperire vs 34% în medie pentru alte platforme.

În același timp, 34% dintre români vin pe TikTok pentru a fi la curent cu trendurile, 33% să învețe ceva nou și 31% să rămână conectați cu lumea.

Wall-Street.ro: Care sunt principalele ținte ale TikTok în 2023? Cu ce diferă strategia companiei în cazul Europei Centrale comparativ cu celelalte regiuni?

Rafał Drzewiecki: TikTok în regiunea CE a înregistrat o creștere de cinci ori a business-ului în 2021, în timp ce creșterea lunară medie a fost de 16%. Nicio altă afacere digitală din Europa nu a mai ajuns aproape de acest rezultat. Piața din România este a doua cea mai mare din regiune, care este la rândul ei una dintre regiunile cu cele mai dinamice creșteri. Așa că planul pentru anul viitor este să dezvoltăm în continuare regiunea și să ne concentrăm pe trei arii principale:

Citeste si: Biz își consolidează echipa de management

2023 va fi anul în care ne vom concentra pe activități dedicate, legate de interesele noastre strategice, adică să integrăm TikTok și mai mult în cultura și divertismentul local.

Comunitatea TikTok - Misiunea noastră este să rămânem și să creștem în continuare în calitatea noastră de platformă sigură și de încredere. Prin urmare, activitățile conexe, cum ar fi noile produse, politici, educarea pieței, creatorilor și utilizatorilor cu privire la aceste probleme vor fi elemente importante ale strategiei noastre pentru 2023.

Brandul TikTok - În timp ce în 2022 ne-am concentrat pe construirea unei audiențe mai mari și comunicare, 2023 va fi anul în care ne vom concentra pe activități dedicate, legate de interesele noastre strategice, adică să integrăm TikTok și mai mult în cultura și divertismentul local.

Dezvoltarea de business a platformei - În 2023 plănuim să fim și mai activi. Prin urmare, ne vom concentra pe activități educaționale pentru clienții și agențiile noastre (tot în contextul subiectele legate de siguranță), vom lucra mai intens în zona afacerilor mijlocii și mici și ne vom concentra pe serviciul clienți, pe care îl vedem ca unul dintre principalele avantaje de pe piață, alături de produs.

Wall-Street.ro: TikTok a fost paltforma sociala cu cea mai mare creștere a numărului de utilizatorii în ultimii ani. Ce vă diferențiază de alte platforme?

Citeste si: The Mandalorian, sezonul 3 pe Disney+. Trailer și primele imagini

Rafał Drzewiecki: Ultimii ani au avut un impact asupra modului în care oamenii privesc spațiul digital în general. Majoritatea platformelor digitale au înregistrat creșteri semnificative - de la servicille de streaming, la e-commerce și până la modul în care oamenii caută lucruri - de exemplu, multe persoane preferă acum să caute restaurante și locuri de vizitat pe TikTok.

În același timp, însă, TikTok este diferit față de alte platforme digitale. În primul rând, este important să menționăm că TikTok nu este o platformă socială - ci o platformă de divertisment care oferă un spațiu pentru exprimare creativă în care toată lumea poate crea și posta conținut autentic. Suntem diferiți, de exemplu, prin modul în care conținutul este consumat pe platformă - utilizatorii TikTok urmăresc conținut în funcție de interesele lor actuale sau potențiale, nu conținut oferit de prieteni.

În cazul altor platforme, conținutul este personalizat pe baza unor categorii mai largi sau prin simpla accesare a istoricului de căutare. Pe TikTok însă, conținutul este curatoriat în funcție de ceea ce comunitățile consideră că este distractiv și le captează atenția și încrederea. Modul în care feed-ul principal For You (Pentru Tine) este conceput face ca interesele utilizatorilor să fie o cheie pentru conținutul afișat.

Pe TikTok, fiecare business își poate găsi o audiență unică care nu utilizează alte platforme. Conform unui studiu realizat de Nielsen, intențiile de cumpărare ale consumatorilor după ce au văzut o reclamă pe TikTok sunt de 2.6x mai mari comparativ cu standardele de industrie. Astfel, eficiența TikTok ca platformă de advertising este confirmată de studii - campaniile TikTok sunt în medie de 2-3 ori mai eficiente, iar indicatorul ROAS (Return on Ad Spend) este cu 30% mai mare comparativ cu alte platforme; Mai mult, TikTok se află în fruntea clasamentului Ad Equity realizat de Kantar pentru a doua oară consecutiv.

Sursa foto: TikTok

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: