Netflix dezvoltă de cinci ani de zile principalul său hub de producție din Europa, în Spania, chiar lângă Madrid. Platourile de filmare de-aici rivalizează și, din anumite puncte de vedere, sunt chiar peste mult mai cunoscutele locații de la Hollywood. ”Producții locale, locale, locale” – este expresia repetată aproape obsesiv de executivii Netflix de la fața locului, care sunt încrezători că pot cuceri zona EMEA (Europa, Orientul Mijlociu și Africa) cu filme și seriale produse local și a căror autenticitate să rezoneze cu audiența non-americană.

Hub-ul de producție Netflix din Tres Cantos, un orășel de 50.000 de locuitori de lângă Madrid, a fost construit în 2019, dar compania de streaming a dezvoltat constant locația în ultimii ani, iar în prezent a ajuns să aibă 22.000 metri pătrați, devenind cea mai mare locație de filmare Netflix din Uniunea Europeană.

Seriale europene precum Fabrica de Bani (La Casa de Papel / Money Heist), Berlin, Elite sau Society of Snow au fost filmate sau produse aici.

Prima impresie pe care o ai pășind pe platourile Netflix din Spania este aceea că te afli în culisele unui mare teatru... unui foarte mare teatru care dispune de fonduri aproape nelimitate pentru a investi în recuzită, tehnologie, facilități și personal.

Având un hub de producție european la nivel înalt, producătorii de aici nu mai trebuie să viseze că vor ajunge la Hollywood. Au toate resursele de la Hollywood chiar aici, în Europa. Nu mai trebuie să meargă la Hollywood pentru a convinge executivii de acolo să le accepte filmul. Pot face totul aici, cu tehnologie precum la Hollywood, dar folosindu-se de limba nativă. Diego Avalo, VP of Content Netflix, Spania, Portugalia și țările nordice

Platoul de filmare pentru The Lady’s Companion (Manual para Señoritas), un serial Netflix încă nelansat oficial și așteptat în 2025, impresionează prin atenția la detalii și numeroasele obiecte de recuzită create de angajații Netflix sau cumpărate de la anticariatele spaniole.

The Lady’s Companion este un serial de comedie Netflix a cărui acțiune se defășoară în Madridul anilor 1870 și care, spre deosebire de alte drame despre acea perioadă, se concentrează pe viața slujitoarelor nobilității spaniole, adesea tratate ca personaje de background în alte pelicule.

Platoul pentru acest serial reprezintă o vilă a unei familii bogate din acea perioadă și este modular, orice schimbare de decor fiind ușor de executat în funcție de nevoi. Design-ul acestuia a durat trei luni, iar construcția propriu-zisă a durat 4 luni. Oficialii Netflix sunt zgârciți cu cifrele atunci când sunt întrebați care este costul unui asemenea platou.

Orice mare succes global Netflix a avut mai întâi succes la nivel local. Nu există seriale Netflix care să fi eșuat local, dar care să devină populare pe plan internațional Larry Tanz, VP of Content Netflix, responsabil de regiunea EMEA

”60% din serial este filmat pe acest platou, în această «casă». Este greu de estimat cât a costat totul, dar putem spune că nivelul costurilor unor filmări într-o vilă reală este similar costurilor necesare construcției unui platou precum acesta. Avantajul major al unui asemenea platou este flexibilitatea: într-o vilă istorică este practic imposibil să faci schimbările necesare unei filmări. Nu poți aprinde nici măcar o lumânare, iar schimbarea culorilor în clădire iese imediat din discuție”, explică Diego Avalos, VP of Content Netflix responsabil de Spania, Portugalia și țările nordice.

Filmarea pe un platou special creat de Netflix are ca principal avantaj flexibilitatea. De exemplu, dacă am vrea să filmăm într-o vilă isorică reală nu am putea să aprindem nici măcar o lumânare, iar schimbarea culorilor în clădire iese imediat din discuție. Diego Avalo, VP of Content Netflix, Spania, Portugalia și țările nordice

Celelalte platouri de filmare Netflix păstrează aceeași rețetă a realismului și a decorurilor modulare. Totuși, în vizita hub-ului din Tres Cantos, cel mai mult a ieșit în evidență platoul unde se filmează serialul spanion Breathless (Respira), care urmează să fie lansat anul acesta.

Pe platoul de 1.500 metri pătrați, Netflix a reușit să creeze o uimitoare replică a unui spital din Spania, aici urmând să fie filmat 80% din Breathless. O persoană ”parașutată” pe acest platou ar putea să confunde cu ușurință decorul de aici cu un spital real. Tot pentru a se apropia cât mai mult de realitate, Netflix aduce la filmări și medici reali, care oferă sfaturi cu privire la felul în care actorii desfășoara activități specifice într-un spital.

”Nu este o copie identică a unui spital anume din Spania. Am vizitat mai multe locații din țară și am creat propriul spital original. Acțiunea serialului se petrece în Valencia. În Breathless vrem să evidențiem contrastul dintre lumina caldă a acestui oraș mediteraneean și atmosfera rece dintr-un spital, o antiteză între viață și moarte”, spune Carlos Montero, creatorul serialului și totodată omul care a fost în spatele unui alt serial Netflix de succes: Elite (Elita).

Local, local, local. De ce vrea Netflix să aibă mai mult conținut local și nu doar de la Hollywood?

Șefii Netflix responsabili de regiunea EMEA spun că platforma de streaming pune tot mai mult accent pe producția de seriale și filme locale. Acestea sunt fie produse direct de Netflix, fie create pentru Netflix de către case de producție locale.

”Prin abordarea noastră locală vrem să avem povești locale și actori locali, astfel încât audiența să rezoneze cu acest tip de conținut autentic. Vrem în primul rând ca aceste producții să aibă succes în țara din care provin, deoarece atunci există șanse mai mari ca ele să aibă succes și la nivel global. Orice mare succes global Netflix a avut mai întâi succes la nivel local. Nu există seriale Netflix care să fi eșuat local, dar care să devină populare pe plan internațional”, subliniază Larry Tanz, VP of Content Netflix, responsabil de regiunea EMEA.

Concentrarea Netflix pe producții locale poate părea ciudată atunci când este privită printr-o prismă pur românească, având în vedere că, istoric vorbind, pentru români filmele și serialele de la Hollywood au fost mereu mai populare decât producțiile din țară.

Totuși, în ultimii ani producțiile românești au atras un public tot mai mare, în special în cinematografe, acolo unde filme precum Teambuilding sau Miami Bici 2 au ajuns să se bată de la egal la egal, la capitolul încasări, cu blockbustere gigant de tipul Avatar 2, Barbie sau Oppenheimer.

În aceste condiții, noua abordare Netflix s-ar putea dovedi câștigătoare dacă popularitatea filmelor și serialelor locale ajunge să o depășească pe ce a peliculelor americane.

”Ce are în plus Hollywod-ul față de hub-ul nostru de producție din Europa? Limba engleză!”, spune Diego Avalos. ”Hollywood-ul are un mod de a funcționa foarte bine stabilit; toate sistemele de acolo au deja o tradiție. Totuși, nu știu dacă acesta este chiar un mare avantaj, având în vedere că aici (n.red. în Europa/hub-ul din Spania) reușim să fim mai creativi neexistând această istorie a unui anumit mod de a face lucrurile”, completează Larry Tanz.

Toate filmele din Top 10 cele mai populare pelicule Netflix (într-o limbă diferită de engleză) provin din regiunea EMEA. Filmul norvegial Troll este cel mai poplar, urmat de patru producții spaniole: Society of Snow, Nowhere, The Platform și Through my Window.

Amsterdam (Olanda) găzduiește sediul central pentru Netflix în Europa. Compania are 11 birouri pe continent, în țări precum Spania, Franța, sau Polonia, dar nu și în România.

Netflix are peste 500 de milioane de abonați în întreaga lume și este cel mai populară platformă de streaming în prezent, inclusiv în România.

Urmează primul serial original românesc al Netflix: Subteran, cu Florin Piersic Jr.

Foto: Netflix/Vlad Coplea

”Subteran” este primul serial original românesc al Netflix, începerea producției fiind anunțată anul trecut. Serialul îi are în distribuție pe Florin Piersic Jr. și pe Ana Ularu și va fi produs de Tudor Reu (Mobra Films) și Johnathan Young (creative).

Cel mai probabil, filmările vor avea loc în România în vreme ce post-producția se va defășura la hub-uri Netflix din întreaga lume, inclusiv la Tres Cantos, Spania.

”Cu noile tehnologii folosite reducem timpul necesar pentru post-producție. Nu pot spune acum unde va fi realizată post-producția serialului românesc, dar având în vedere că ne concentrăm tot mai mult pe cloud, desigur că o parte din post-producția sa se va putea desfășura și la hub-ul nostru din Spania”, spune Larry Tanz.

Reprezentanții Netflix descriu ”Subteran” ca fiind un serial polițist captivant, dar și puțin absurd, cu un ton alert, plin de adrenalină și care va evolua frumos având în vedere succesul deja cunoscut al numeroaselor titluri românești disponibile pe Netflix.

Snynopsis ”Subteran”: Cami este o femeie care își folosește inteligența pentru a avea succes într-o lume a bărbaților. Când viața ei este dată peste cap de un grup interlop, ea ajunge să joace rolul de iubită și hacker pentru un detectiv sub acoperire care se află într-o situație fără scăpare. Însă Roman este singura șansă pe care o are Cami de a se răzbuna și de a-și salva fiul.

Sursa foto: Netflix

