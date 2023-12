Pentru al doilea an consecutiv, Matei Dima / BRromania (foto stânga) a reușit să aducă un alt film românesc în topul producțiilor cu cele mai mari încasări din cinematografele locale. Miami Bici 2 se află pe locul al doilea în clasamentul pe anul 2023, după doar trei weekenduri, și cel mai probabil va deveni săptămâna aceasta cel mai popular film al anului din România.

La realizarea articolului au fost luate în calcul doar filmele lansate în anul 2023.

La momentul publicării acestui articol, Barbie se află pe primul loc în topul încasărilor din 2023, cu bilete vândute în valoare de 13,8 mil. lei, în vreme ce Miami Bici 2 are încasări de 12,3. Barbie nu mai rulează în cinematografe, în vreme ce Miami Bici 2 a fost lansat de mai puțin de o lună.

Produs de Vidra Production (compania lui Matei Dima) și distribuit de Vertical Entertainment, Miami Bici 2 are toate șansele să închidă anul pe primul loc, în ciuda criticilor pe care comedia le-a atras în mediul online.

Un alt film produs de către Dima – Teambuilding – a terminat anul trecut pe locul al doilea în clasamentul general, fiind depășit atunci doar de Avatar: The Way of the Water – filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografului românesc.

Citiți în continuare cum arată în momentul de față topul filmelor cu cele mai mari încasări în România, din 2023.

Locul 1 - Barbie (13,8 mil. lei încasări)

Locul 2 - Miami Bici 2 (12,3 mil. lei)

Locul 3 - Oppenheimer (11,9 mil. lei)

Locul 4 - Fast X (10,8 mil. lei)

Locul 5 - Romina VTM (9,5 mil. lei)

Locul 6 - Nuntă pe bani (9 mil. lei)

Locul 7 - Haita de acțiune (7,9 mil. lei)

Locul 8 - John Wick: Chapter 4 (6,5 mil. lei)

Locul 9 - The Super Mario Bros. Movie (5,8 mil. lei)

Locul 10 - The Nun II (5,8 mil. lei)

