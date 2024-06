[FOTO] O sală de cinema românească a fost ”îmbrăcată” în M&M’s

Mars, prin brandul său M&M’s, si New Age Media, regia de media a Cinema City, au transformat o sală din Cinema City Cotroceni într-o locație dedicată celebrului brand de bomboane de ciocolată.

Începând cu luna iunie, sala 10 din Cinema City Cotroceni se va numi Sala M&M’s, detaliu semnalat pe toate biletele la proiecțiile din această sală. Fotoliile sunt decorate cu huse în culorile bomboanelor, aranjate astfel încât amintesc de o punga de M&M’s, iar personajele brandului îi întâmpină pe spectatori înaintea fiecărui show cu un spot difuzat pe marele ecran. Stickere M&M’s sunt expuse la intrarea în sală și pe panoul sponsorilor din holul cinematografului.

Din colaborarea dintre M&M’s și Cinema City România din 2024 face parte și lansarea unui produs nou și surprinzător în barurile cinematografelor – un meniu cu popcorn și M&M’s.

În primul weekend de la implementarea proiectului de branding, mascote M&M’s i-au intâmpinat pe spectatorii Cinema City Cotroceni pentru a le povesti despre noutățile care îi așteaptă atât la bar, cât și în sala de cinema.

“Cinematograful este un mediu plăcut, relaxant, unde spectatorii vin pentru a evada din cotidian și a trăi, pentru câteva ore, o poveste, de aceea spunem mereu că permite o percepție pozitivă a brandurilor și reclamelor. Colaborarea cu M&M’s ne bucură cu atât mai mult, însă, cu cât este vorba despre un brand care, la fel ca cinema-ul, este dedicat împărtășirii momentelor speciale. Fie că este vorba despre împărțirea unei pungi de bomboane colorate, sau de timpul petrecut împreună în fața marelui ecran, atât M&M’s, cât și Cinema City își propun să creeze experiențe memorabile și să aducă oamenii împreună.”, a declarat Raluca Demetriade, Director de Vânzări al New Age Media România.

"Suntem foarte încântați că, prin intermediul brandului nostru M&M'S®, colaborăm cu Cinema City pentru a ajunge cu un pas mai aproape de realizarea acestui scop, totodată adăugând un strop de culoare și bucurie care să facă vizitele la cinema mai plăcute și mai distractive", a explicat Ilie Găgeatu, General Manager la Mars România.

Cinema City Cotroceni este cel mai mare multiplex din România și se află pe primul loc în privința numărului de admisii, conform Centrului Național al Cinematografiei, iar sala 10, cu 368 de locuri, este a doua cea mai mare din cinematograf, după sala IMAX®. Aici se difuzează cele mai așteptate premiere, fie că este vorba despre filme îndrăgite de întreaga familie, ori blockbustere de acțiune, comedii sau thrillere.

New Age Media România a fost înființată în 2007, ca regie de media a rețelei Cinema City pentru teritoriul țării noastre. New Age Media mai are birouri în Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia și Bulgaria. În prezent, New Age Media România gestionează spațiul pentru reclama on-screen și off-screen în douăzeci și opt de multiplexuri Cinema City – 255 de săli de cinema, printre care două IMAX® și șase săli 4DX.

Mars a intrat pe piața din România în 1994. Din 2016, compania a operat pe piața din România sub umbrela Mars Multisales Central Europe, care include piețele din România, Ungaria, Cehia, Slovacia. Cu peste 400 de angajați (denumiți Asociați), organizația din Europa Centrală operează în prezent în două categorii: dulciuri (ciocolată, gumă & bomboane) și hrană pentru animale. Mai mult, Mars operează în regiune două dintre cele mai mari fabrici ale sale în aceste segmente, incluzând o fabrică în Csongrád-Bokros Ungaria, care produce mâncare uscată și recompense pentru animale și, de asemenea, o facilitate de producție pentru dulciuri (fără ciocolată) care include și centrul de dezvoltare pentru dulciuri din Poříčí nad Sázavou din Republica Cehă.

Sursa foto: Cinema City

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Ionuț Șișu scrie pentru Wall-Street.ro din anul 2011, iar în prezent ocupă funcția de redactor-șef adjunct . El și-a început activitatea în presă în 2007, în departamentul de limbă engleză al Mediafax monitorizare. În perioada 2008-2009, Ionuț a acoperit domeniile piețe de capital și finanțe personale în cadrul Business Standard, publicația de afaceri a trustului Realitatea-Cațavencu. După o scurtă perioada de timp în cadrul Corect... Mai multe articole scrise de Ionut Sisu »

Te-ar putea interesa și: