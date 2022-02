IC Events anunță calendarul evenimentelor hibride și virtuale în 2022. Creștere record a platformei în 2021

IC Events, platforma de engagement digital dezvoltată de Internet Corp a înregistrat o creștere de 400% în anul 2021. IC Events a atras primii parteneri și utilizatori internaționali și și-a diversificat oferta cu proiecte complexe livrate atât pentru lideri din industria locală cât și internațională, precum VTEX și IKEA.

Cu ajutorul unor noi module lansate anul trecut - precum zona de Social Lounge ce facilitează întâlnirile în camere virtuale și o funcționalitate specială dedicată conferințelor de presă care oferă posibilitatea programării interviurilor online, cu servicii de design și dezvoltare personalizate, companiile care au organizat evenimente pe platforma IC Events au reușit să creeze experiențe digitale cu adevărat excepționale, direct integrate în mixul propriu de marketing.

Creștere 100% a numărului de evenimente și 400% a numărului de participanți

IC Events oferă servicii 360°, de la pachete standard pentru evenimente online sau hibride care pot fi implementate în timp record până la proiecte complete de marketing cu servicii premium de live streaming, atât la distanță cât și în locație cu propria echipă tehnică. Numărul evenimentelor organizate prin platforma IC Events a crescut cu 100% YoY.



”Una dintre cele mai importante tendințe ale evenimentelor online și hibride pentru 2021 a fost nevoia de a oferi clienților și utilizatorilor modalități flexibile de a viziona și de a interacționa cu conținut de orice fel din cadrul unui eveniment. Dacă numărul de persoane din cadrul platformei a atins o creștere record de 400%, numărul de vizionări a crescut de la 200.000 în 2020 la 1 milion de vizualizări în 2021. Aceste cifre ne oferă o indicație clară că oamenii revin de mai multe ori pentru a vizita scena virtuală dedicată unei conferințe sau unui eveniment. Din acest motiv, oferim companiilor partenere posibilitatea de a-și menține scenele virtuale active o perioadă îndelungată de timp după terminarea propriu-zisă a evenimentelor, permițându-le în acest fel să crească engagementul și reach-ul informațiilor prezentate.”, declară Liana Nicolae, Project Manager IC Events.



Zona de Networking a înregistrat în 2021 statistici record: cu de 5 ori mai multe chat-uri, de 3 ori mai multe vizite în Zona Expo și cu 200% mai multe schimburi de cărți de vizită față de anul anterior.

Engagement la superlativ: sondaje, sistem de vot și noul Mega Booth

IC Events introduce noi modalități prin care companiile își pot implica mai mult publicul și pot asigura o experiență cât mai interactivă în orice eveniment. Interesul participanților crește odată cu introducerea sondajelor sistemelor de vot și a e-mailurilor automate de feedback, iar noul modul Mega Booth, care oferă un redesign complet al Zonei Expo cu opțiuni de livestream direct din stand, galerii extinse pentru imagini și video, descărcarea de broșuri sau prezentări oferă o vizibilitate mai mare partenerilor. Noul modul adresat Zonei Expo oferă acum și posibilitatea de a stabili întâlniri direct la stand, în format live video, cu reprezentanții unei companii în camere de discuții securizate.



Pe lângă proiectele realizate și implementate pentru parteneri externi, IC Events găzduiește toate evenimentele organizate de site-urile wall-street.ro, Start-up.ro, Retail.ro (seria de evenimente retailTalks), FutureBanking.ro și conferințele anuale ecomTEAM și retailArena. Pentru anul 2022 numărul evenimentelor este în creștere, prin adăugarea unor noi teme pe care vă invităm să le parcurgeți în detaliu aici, cu accent pe CSR, sustenabilitate, regenerare urbană, dar și mai multe evenimente în zonele de HR și tehnologie. wall-street.ro va organiza în premieră 2 noi evenimente CEO’s Gala – Remarcable Leaders that inspire the Future, iar în parteneriat cu echipa IC Events va organiza evenimentul Future of Security dedicat siguranței online.

Proaspăt lansată, platforma Futurebanking.ro pregătește o serie de evenimente foarte importante pentru industria bancară, de fintech și nu numai. Digital Banking Scorecard ne va arăta gradul de digitalizare al băncilor din România, Future Banking Gala îi va celebra pe cei mai buni jucători din domeniu, iar Future Banking Summit, cel mai mare eveniment regional dedicat industrie, va aduce speakeri de renume internaționali și locali.



O altă noutate vine din partea Start-up.ro care va organiza prima ediție a Startup Elites Youth Bootcamp, un bootcamp de antreprenoriat cu o atmosferă de festival, care reunește cei mai buni studenți din cele mai cunoscute cluburi și asociații de business și universități din România împreună cu antreprenori cu experiență, traineri apreciați și invitați inspiraționali.



Calendarul IC Events 2022 este disponibil aici, iar înscrierile au loc pe site-ul platformei.

