Trei noi restaurante Taco Bell vor fi lansate anul viitor in Romania, dupa ce luna trecuta a fost inaugurata prima unitate pe plan local, in Mall-ul Baneasa din Bucuresti.

Reprezentantii companiei anuntasera deja ca pana la finalul lui 2017 va fi deschis al doilea restaurant, in Mega Mall, din Capitala.

“Pana la finalul acestui an vom deschide un nou restaurant Taco Bell in Mega Mall, din Capitala, iar anul viitor vom inaugura alte trei locatii in tara. (…) Lansarea restaurantului Taco Bell din Mall Baneasa a reprezentat un succes incredibil, cu un numar urias de clienti care au asteptat rabdatori la coada pentru a se bucura de produsele fantastice pe care le servim”, a declarat Mark Hilton (foto), CEO Sphera Group, compania care opereaza brandurile KFC, Pizza Hut si Taco Bell in Romania.

Actiunile Sphera Group au intrat joi la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti, in primele ore acestea urcand cu 11% peste pretul stabilit in oferta publica initiala. Sphera este in prezent evaluata pe bursa la 1,25 mld. lei.

“In cinci ani vrem sa dublam numarul restaurantelor din portofoliu (n.red. toate brandurile), un plan ambitios care presupune investitii anuale de circa 10-12 mil. euro”, a mai adagat Mark Hilton.

Sphera opereaza in prezent 108 restaurante in Romania, Italia si Republica Moldova.

Sphera Franchise Group este compania care detine dreptul de a administra restaurante sub brandul KFC in Romania, Republica Moldova si in anumite regiuni din nordul Italiei si opereaza francizele Pizza Hut, Pizza Hut Delivery si Taco Bell in Romania. Compania a inregistrat anul trecut vanzari in cadrul restaurantelor de 514,5 milioane lei, cu 26,8% mai mult fata de 2015 si a realizat un profit net de 51,6 milioane lei, cu 9,2% peste cel din anul precedent.

Sursa foto: Agerpres