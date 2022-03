ABN Systems vrea să acorde acțiuni gratuite și un dividend cu randament 2,2%

Compania de accesorii telecom ABN Systems International (proprietarul brandului Tellur), listată în piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB), va propune acționarilor un dividend de 0,105 lei/acțiune și 13 acțiuni gratuite pentru fiecare 10 deținute. Având în vedere cotațiile actuale, dividendul ar avea un randament brut de 2,2%.

Propunerea Consiliului de Administrație va fi supusă votului acționarilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (AGOA), din 27 aprilie 2022, iar de dividende și acțiuni gratuite vor beneficia toți acționarii consemnați în Registrul acționarilor, la data de referință 31 mai 2022, iar plata dividendelor se va face la 15 iunie 2022.

Acordarea de dividende, din profitul înregistrat de companie în anul 2021, este aliniată Politicii de dividende, descrisă în Prospectul de emisiune, care a fost prezentat investitorilor înainte de IPO.

Pe de o parte, documentul stipulează că „pe viitor, Emitentul intenționează să continue distribuția anuală de dividende”, iar, pe de altă parte, prevede că „pe lângă distribuirea de dividende sub formă de numerar, societatea are în plan, în cazul în care performanța înregistrată anual o permite, distribuirea dividendelor sub formă de acțiuni gratuite”.

„Recompensarea și motivarea investitorilor sunt aspecte esențiale pentru succesul unui emitent pe piața de capital, pe care le-am avut în vedere încă de la redactarea Prospectului de emisiune. Acum a venit momentul să urmăm Politica de dividende asumată înainte de listare, propunând acordarea de dividende în numerar și acțiuni gratuite, în condițiile în care, în anul 2021, am înregistrat rezultate în creștere, atât în ceea ce privește cifra de afaceri, cât și profitul companiei,” a declarat George Barbu, Președinte al Consiliului de Administrație, ABN Systems International.

La începutul acestui an, ABN Systems International a încheiat prima Ofertă Publică Inițială de pe piața AeRO a Bursei de Valori București, în urma căreia a atras 5,48 milioane de lei (1,10 milioane de euro), sumă care va fi utilizată la consolidarea poziției pe piețele externe unde înregistrează deja vânzări, precum și pentru accesarea de noi piețe.

Sursa foto: ABN Systems

