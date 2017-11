Romania ar putea incheia in luna februarie un nou acord cu FMI, pentru a se incadra in deficitul bugetar agreat cu Uniunea Europeana, a declarat, la Suceava, deputatul PNL Cristina Traila, potrivit Agerpres.

''Se preconizeaza semnarea unui nou acord cu FMI. Se stie ca exista un audit al FMI in momentul de fata. Se presupune ca datorita acestui deficit bugetar, pentru a ne incadra in limitele agreate ar trebui sa existe, undeva prin luna februarie, un nou acord cu FMI, ceea ce inseamna ca am ajuns sa imprumutam mai mult decat (...) incasam la bugetul de stat. Avem un PIB ridicat, dar, in acelasi timp, imprumuturi la fel de mari'', a spus Traila. Referindu-se la trecerea contributiilor de la...