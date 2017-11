PSD a pierdut primaria din Deva, la alegerile locale care au avut loc la sfarsit de saptamana. Candidatul PNL la functia de primar al Devei, Florin Oancea, a castigat alegerile locale din acest oras. Victoria a fost confirmata de liderul liberalilor Victor Orban.

Fostul premier Victor Ponta a criticat campania PSD, despre care spune ca a fost bazata pe "voturi cumparate" si il acuza pe Liviu Dragnea ca "a plecat la shopping la Viena" chiar in ziua alegerilor locale.

"Ieri (duminica / n.r.) locuitorii Devei au votat / acum rezultatele sunt clare :

1. Florin Oancea PNL - 9.000 voturi (cca. 41%)

2. Petre Marginean PSD - 5.400 voturi (24%)

3. Marius Blendea - independent sustinut de ProRomania 3.000 voturi (13.5%)

Sa imi spun insa si eu opinia ( asa la cald) :

Nu ma bucur deloc pentru victoria candidatului PNL / a primit voturile liberalilor traditionali din oras si voturile negative la adresa lui Dragnea , Marginean si toata trupa de baroni nepoftiti adusi de “Cartelul” din Sud pe capul bietilor locuitori din Deva / noul primar a fost viceprimar 6 ani si nu a facut nimic iar promisiunile din campanie au fost demagogice si neserioase / daca insa va face treaba pentru oras voi fi primul care sa il felicite.

Pentru PSD este o rusine pe care o regret - dar absolut normala dupa ce au patit acelasi lucru la alegerile recente pentru Primaria Targu Jiu/

- Liviu Dragnea a impus peste capul organizatiei locale un candidat traseist si tradator venit in ultimul moment la PSD dupa ce candidase si pierduse in 2016 din partea PNL / dupa care in ziua alegerilor a plecat la shopping la Viena in semn de batjocura totala la adresa pesedistilor din Deva care incercau sa scoata oamenii la vot

- in stilul practicat in mod traditional de Dragnea, Stanescu si alti baroni din “Cartel” campania s-a bazat pe voturi cumparate, manipulate sau obtinute in mod mecanic doar pentru ca pe buletinul de vot scrie “PSD” / ca si la Targu Jiu a fost o iluzie care s-a terminat prost

- dupa ce ai pus un candidat care este proprietarul Antena 1 Deva, dupa ce ai dus in oras in 2 saptamani Presedintele PSD, Prim Ministrul si jumatate din Guvern plus Primarul General al Bucurestiului, dupa ce ai facut milioane de promisiuni , ai cheltuit o multime de bani si ai folosit toate institutiile publice locale si deconcentrate sa reusesesti sa convingi doar 5.000 de oameni sa te voteze este un dezastru pe care degeaba il cosmetizezi / Marius Blendea cu Victor Ponta si inca o mana de oameni au obtinut 3.000 de voturi.

- suntem la mai putin de 1 an de la alegerile parlamentare din Decembrie 2016 si acum Dragnea poate sa vada din nou ( dupa Targu Jiu) care este adevarata lui valoare electorala in afara Teleormanului / daca PSD ramane sub controlul “Cartelului” ce credeti ca va face la viitoarele alegeri din 2020??? ( Nu vorbesc de prezidentiale pentru ca acolo blatul este deja facut si PSD va avea un candidat “de forma” care sa il incurce pe Tariceanu)!", a scris Victor Ponta, pe Facebook.

Sursa foto: Agerpres foto