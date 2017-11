“Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7. La finalul mandatului meu sper sa fie undeva in jurul notei 8. Daca ne ajuta Dumnezeu sa guvernam sase ani de acum incolo, poate fi 10. Cred ca principalul punct slab, cel putin in ultimii sase ani, este legat de viteza cu care s-au schimbat ministrii Educatiei in Romania. Pe analiza europeana, in Romania, in ultimii sapte ani, durata medie a mandatului unui ministru a fost de sase luni. Eu cred ca de aici trebuie sa incepem, sa avem stabilitate la nivel de minister'', a spus Liviu Pop.

Recent, Liviu Pop a jignit zecile de mii de oameni care au iesit in strada pentru a protesta impotriva zecilor de decizii anti justitie si anti economie luate de partidul pe care il reprezinta, PSD.

Liviu Pop este ministrul care, in doar cateva luni, a reusit sa interzica manualele alternative, inclusiv cele cu traditie de zeci de ani (Gazeta de Matematica), sa instaureze teroare in scoli (profesorii ar fi raspuns penal daca ar fi indraznit sa doreasca sa educe elevii si cu aceste manuale alternative), sa politizeze institutia, sa numeasca in functia scolilor directori PSD si, bineinteles, sa scoate peste 50 de manuale de sport, inclusiv yachting.