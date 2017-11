Ministrul Educatiei Liviu Pop, autorul unora dintre cele mai agramate declaratii si nerealiste decizii facute in ultimii 27 de ani, loveste din nou, spunand ca daca i-ar ajuta Dumnezeu sa mai guverneze inca 6 ani, invatamantul ar fi de 10.

“Calificativul pe care l-as da invatamantului romanesc e undeva in jur de 7. La finalul mandatului meu sper sa fie undeva in jurul notei 8. Daca ne ajuta Dumnezeu sa guvernam sase ani de acum incolo, poate fi 10. Cred ca principalul punct slab, cel putin in ultimii sase ani, este legat de viteza cu care s-au schimbat ministrii Educatiei in Romania. Pe analiza europeana, in Romania, in ultimii sapte ani, durata medie a mandatului unui ministru a fost de sase luni. Eu cred ca de aici...