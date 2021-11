Cîțu: Coaliția cu PSD este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiționată

Coaliţia cu PSD este un compromis şi "nu este necondiţionată", a declarat luni preşedintele PNL, Florin Cîţu.

"Am fost la consultări după ce am luat nişte decizii. (...) Este un moment ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis să facem această coaliţie de guvernare. (...) Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte variante dacă nu făceam acum această coaliţie erau mult mai dure pentru români. Este un moment important. Am luat această decizie, dar eu vreau să-i asigur pe români că această coaliţie nu este o coaliţie necondiţionată. Voi monitoriza modul în care această coaliţie va funcţiona şi mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară a României va pusă în pericol. Vreau să-i asigur pe români că această coaliţie este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiţionată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele, le-aţi văzut în programul de guvernare şi ne vom lupta pentru ele şi întotdeauna ne vom lupta pentru aceste principii liberale în această coaliţie", a spus Cîţu, la sediul central al PNL.

Biroul Politic Naţional al PNL a validat lista de miniştrii liberali care urmează să fie propuşi în Guvernul cu PSD şi UDMR.

Potrivit unor surse liberale, la Ministerul Fondurilor Europene va fi propus Dan Vîlceanu, la Ministerul Digitalizării - Florin Roman, la Ministerul pentru IMM-uri - Daniel Cadariu, la Ministerul de Externe - Bogdan Aurescu, la Ministerul de Interne - Lucian Bode, la Ministerul Educaţiei - Sorin Cîmpeanu, la Ministerul Justiţiei - Cătălin Predoiu, la Ministerul Energiei - Virgil Popescu.

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat la sediul central al PNL, că lista de miniştri liberali a fost aprobată cu majoritate de voturi.

De partea cealaltă, votul pentru structura guvernului dat de către PSD cuprinde 9 ministere în portofoliul lor, în timp ce UDMR păstrează cele trei ministere obținute anterior, iar PNL rămâne cu restul. Astfel, ministerele pe care PSD ar urma să le primească în guvernul condus de către Nicolae Ciucă sunt:

Ministerul de Finanțe

MAPN

Ministerul Economiei,

Ministerul Transporturilor

Ministerul Agriculturii

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii

Ministerul Culturii

Ministerul Tineretului și Familiei(minister nou, creat la cererea PSD)

De asemenea, PSD va avea și funcția de secretar general. De cealaltă parte, UDMR păstrează cele trei ministere, dezvoltare, mediu și sport.

