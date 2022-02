Guvernul de la Kiev a anunțat că forțele separatiste, sprijinite de Rusia au tras mai multe focuri de artilerie într-un sat din regiunea Luhansk, scrie Hotnews.

Separatiștii au acuzat forțele guvernamentale că au deschis focul asupra teritoriului lor de patru ori în ultimele 24 de ore, în timp ce Ucraina i-a acuzat pe rebeli că au tras obuze, inclusiv unele care au lovit o grădiniță, provocând șocuri de obuze.

Un fotograf Reuters din orașul Kadiivka din regiunea Luhansk, ținută de rebeli din Ucraina, a auzit sunetul unor focuri de artilerie din direcția liniei de contact, dar nu a putut imediat să evalueze detaliile incidentului, anunță Reuters.

Kievul și aliații săi occidentali au spus în mod repetat în ultimele săptămâni că sunt de părere că Moscova ar putea folosi un incident în conflictul separatist ca justificare pentru o invazie. Rusia, la rândul ei, a acuzat Kievul că încearcă să provoace o escaladare pentru a recuceri teritoriul rebelilor prin forță.

Russian forces hit a kindergarten in Luhansk region with artillery fire today. There are reports of injuries. Heavy shelling of Ukraine's government-controlled territory in Donbas by Russian proxy forces reported this morning. So much about de-escalation https://t.co/azogJgLcEu— Olga Tokariuk (@olgatokariuk) February 17, 2022