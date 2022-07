Premierul Ciucă a evaluat miniștrii după 10 criterii ”raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii”

Premierul Nicolae Ciucă afirmă că a făcut evaluarea de etapă a membrilor Cabinetului pe baza a zece criterii obiective, iar "stabilitatea echipei de miniştri" oferă garanţia că Executivul va acţiona "responsabil" pentru continuarea procesului de modernizare a României.

"Am avut stabilitatea politică şi susţinerea Coaliţiei de Guvernare, a Parlamentului şi a preşedintelui României, care au făcut posibil să asigurăm românilor siguranţă, protecţie, iar ţării, angajarea pe drumul dezvoltării", a declarat Ciucă, potrivit unui comunicat transmis de Guvern și citat de Agerpres.

Miniștrii, evaluați după 10 criterii de premier

El a precizat că a făcut evaluarea de etapă a miniştrilor pe baza a zece criterii obiective "raportate la aşteptările cetăţeanului şi societăţii româneşti".

"Susţinerea românilor este fundamentul pe care putem construi mai departe, iar stabilitatea echipei de miniştri oferă garanţia că vom acţiona în continuare responsabil pentru atingerea obiectivelor cetăţenilor noştri şi pentru continuarea procesului de modernizare a României", a adăugat premierul.

Stadiul îndeplinirii Programului de Guvernare, a menţionat şeful Guvernului, a fost corelat eforturilor de a asigura finanţarea măsurilor luate din surse interne şi externe.

"Am monitorizat cu atenţie şi m-am bucurat să constat ca fiecare membru al Cabinetului a abordat cu multă seriozitate angajamentul de îndeplinire a ţintelor, jaloanelor şi reformelor din PNRR, ceea ce ne oferă şansa accesării acestui mecanism de finanţare european. Aceeaşi importanţă am acordat-o atragerii celorlalte fonduri europene puse la dispoziţia României prin Cadrul financiar multianual 2014-2020 şi pregătirii proiectelor pentru finanţarea din actualul exerciţiu financiar. Modul în care resursele naţionale şi europene au fost utilizate în beneficiul oamenilor şi dezvoltării comunităţilor este un alt criteriu care a stat la baza evaluării echipei guvernamentale", a punctat premierul, citat în comunicat.

Citeste si: Miniștrii PNL sunt în procedură de evaluare, a anunțat Florin Cîțu

Ce părere are Ciucă despre performanța guvernului său

Prim-ministrul a evidenţiat importanţa respectării, pentru fiecare membru al Guvernului, a criteriilor de integritate şi de transparenţă, "valori fără de care nicio politică guvernamentală nu ar avea credibilitate".

"Avem datoria morală şi responsabilitatea de a veni în faţa cetăţenilor şi a le prezenta onest ce am făcut până acum şi ce ne-am propus în continuare. Am făcut-o şi o voi face de fiecare dată (...) În cele şapte luni de mandat, în contextul dificil binecunoscut, am reuşit să progresăm social, economic şi să consolidăm statutul nostru în plan internaţional, pentru că am avut capacitatea de a acţiona coerent şi coordonat ca echipa guvernamentală angajată să protejeze interesele cetăţenilor români şi ale României", a mai spus Ciucă.

Citeste si: Dacia și Renault evaluează online gratuit mașinile vechi

Sursa foto: Guvernul României

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: