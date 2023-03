Lovitură pentru industria jocurilor de noroc și pariuri. Senatul a adoptat limitarea drastică a publicității pentru acestea

Senatul a adoptat, în plen, cu 80 de voturi "pentru" şi două abţineri, proiectul care vizează limitarea publicităţii audiovizuale pentru jocurile de noroc şi pentru pariurile sportive, transmite Agerpres.

Senatorii au votat pentru permiterea reclamelor între orele 23,00 şi 6,00, iar reclamele outdoor nu pot depăşi 30 de metri pătraţi.

Senatorii au votat amendamentele propuse de liberali, precum cel care permite, în intervalul orar 6,00 - 23,00, "inserturile grafice ale mărcii, siglei sau altui simbol prin care se poate identifica titularul mărcii", însoţite de mesajul "Fii responsabil" şi de interdicţia participării la jocurile de noroc a persoanelor sub 18 ani.

Un alt amendament adoptat prevede că "formele de publicitate exterioară sunt permise dacă dimensiunile materialelor publicitare nu depăşesc, în mod individual, o suprafaţă de 30 de metri pătraţi" şi nu promovează premii în bani sau bunuri materiale.

A fost admis, de asemenea, un amendament propus de senatorul UDMR Turos Lorand, care stipulează "interzicerea oricărei forme de comunicare comercială audiovizuală pentru activităţile de jocuri de noroc, reglementate potrivit art. 10 alin. 1 din OUG nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja activităţile de jocuri de noroc şi pariuri sportive".

Proiectul de act normativ pentru completarea art. 29 din Legea 504/2002 a audiovizualului şi pentru modificarea şi completarea Legii 148/2000 privind publicitatea va fi dezbătut de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.

În cadrul dezbaterilor din plen, preşedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu, a precizat că prin această reglementare tinerii vor fi protejaţi, menţionând că, dacă există propuneri constructive, ele pot fi adoptate la Camera Deputaţilor, iar lucrurile pot fi puse pe făgaşul normal.

"Sunt de acord cu discursul auzit până acum pe secvenţa următoare - jocurile de noroc reprezintă una dintre cele mai populare modalităţi de petrecere a timpului liber şi una din cele mai toxice pentru adolescenţi. Tinerii noştri sunt afectaţi de genul acesta de divertisment. (...) A crescut piaţa de jocuri ilegale între 23 şi 60%, ca atare, dacă vrem să fim oameni serioşi şi să facem ceva corect şi coerent, adoptăm această lege. (...) Eu cred că tinerii cu această reglementare vor fi protejaţi şi vă rog să înţelegeţi argumentele, vă rog să verificaţi site-urile de specialitate din alte ţări europene şi o să vedeţi maniera serioasă în care colegii din comisiile de raport au elaborat această lege. Suntem deschişi cu toţii la propuneri constructive şi suntem convinşi că dacă acestea vor fi făcute în Camera Deputaţilor lucrurile pot fi puse pe făgaşul normal. Pentru că da, jocurile de noroc sunt o problemă", a transmis Gorghiu.

După adoptare, senatorul PSD Cristian Niculescu-Ţâgârlaş a mulţumit pentru votul din plen pe acest proiect legislativ modificat semnificativ la comisii, dar "extrem de util" pentru a fi aplicat în România.

Senatorul USR Narcis Mircescu a afirmat că grupul său parlamentar a votat pentru această iniţiativă, însă a menţionat că publicitatea stradală nu ar trebui să mai conţină reclame la jocurile de noroc.

Senatorul AUR Rodica Boancă a afirmat că legea trebuia să treacă în forma iniţială, adică fără niciun fel de publicitate pentru jocurile de noroc, susţinând că forma adoptată a trecut cu amendamente care "îndulcesc" foarte mult situaţia.

"Deşi mă aşteptam ca legea să treacă în forma iniţială, am constatat cu surprindere că amendamentele admise sunt foarte îndulcite, îndulcesc foarte mult situaţia, aşa că nu vom scăpa de publicitatea în ceea ce priveşte jocurile de noroc şi s-a punctat anterior faptul că aceste jocuri de noroc reprezintă un flagel. Am documentat la faţa locului, am văzut elevi sub 18 ani intrând fără nicio problemă în sălile de jocuri, nu există niciun fel de control asupra intrării, participării şi ulterior marcării lor şi devenirea lor ca victime, până la urmă, ale acestui viciu. Din punctul nostru de vedere, legea trebuia să treacă aşa cum era, adică fără publicitate nici în online, nici la tv, nici pe clădiri pentru jocurile de noroc", a menţionat Boancă.

