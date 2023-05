Bode, despre acuzația de plagiat: O campanie mizerabilă dusă de USR

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că acuzaţiile privind faptul că ar fi plagiat în teza sa de doctorat sunt nefondate şi fac parte dintr-o campanie "mizerabilă" dusă de USR, scrie Agerpres.

Oficialul a salutat decizia Consiliului Naţional de Etică, organism aflat în subordinea Ministerului Cercetării, care a stabilit că Bode nu a plagiat în volumul bazat pe teza de doctorat.



"Mă feresc să comentez decizii ale instanţelor, fie că sunt instanţe academice, fie că sunt instanţe de judecată. Vreau să spun de la început că am un respect deosebit faţă de întreaga comunitate academică din România. Am un respect deosebit faţă de una dintre cele mai prestigioase universităţi din lume - Universitatea Babeş - Bolyai. Astăzi, acest organism la nivel naţional, Consiliul Naţional de Etică, cel mai important îndrituit să verifice conduita şi etica academică a dat acest verdict, de neplagiat, spunând că nu am plagiat în carte şi evident nu am plagiat nici teza de doctorat. Practic, acest verdict vine şi confirmă ceea ce spuneam în urmă cu câteva luni. A fost o campanie mizerabilă, o campanie politică dusă de USR şi de asociaţii USR, împotriva mea, care nu a avut nicio legătură cu realitatea. Am încredere că adevărul este de partea mea şi, într-un final, justiţia se va pronunţa şi va rămâne o decizie definitivă. Respect toate deciziile instanţelor academice şi instanţelor de judecată din România", a spus ministrul Afacerilor Interne.

Consiliul Naţional de Etică a constatat că Lucian Bode nu a plagiat în cartea bazată pe teza sa de doctorat. Decizia a venit după ce anterior Comisia de Etică a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj a concluzionat că teza de doctorat a ministrului Afacerilor Interne ar avea conţinut plagiat.

Sursa foto: Alexandros Michailidis / Shutterstock.com

