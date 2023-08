Iohannis, răspuns după tragedia de la Crevedia: Nu pot să accept explicaţii de genul 'pe noi nu ne-a sesizat nimeni'

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, marţi, după ce i-a vizitat pe răniţii din exploziile de la Crevedia, internaţi la Spitalul Clinic de Urgenţă, că autorităţile şi instituţiile abilitate trebuie să vină cu explicaţii în acest caz, iar vinovaţii "să primească pedepse exemplare", punctând că nu acceptă răspunsuri de genul "pe noi nu ne-a sesizat nimeni", relatează Agerpres.

"Am avut în ultimele săptămâni tragedie după tragedie. Am avut tragedia de la 2 Mai, am avut tragedia de la Botoşani, am avut tragedia de la Crevedia, am avut pe urmă tragedia de la Alba. Sigur, toate pot fi clasificate ca accidente, dar cred că autorităţile, instituţiile abilitate trebuie să meargă mult, mult mai mult în profunzime. Întrebarea pe care cred că ne-o punem toţi este de ce s-a ajuns până aici, de ce nu s-a prevenit ce a putut fi prevenit”, a spus Președintele Iohannis.

„Cu siguranţă, autorităţile, instituţiile competente trebuie să caute explicaţii şi soluţii pentru a preveni cât de mult se poate preveni în viitor. (...) Este, după părerea mea, inacceptabil să dăm din umeri şi să mergem mai departe. O astfel de serie de accidente, de tragedii nu poate să rămână fără urmări clare, care scot în evidenţă ce s-a întâmplat şi ce se poate face mai bine", a afirmat şeful statului.

Acesta a arătat că sunt lucruri care trebuie clarificate pentru a preveni astfel de evenimente, dar şi că este "un pic greu" de acceptat faptul că situaţia de la Crevedia nu era cunoscută de cei din zonă.

"Trebuie să vedem - a fost neglijenţă sau conivenţă sau mai mult sau pur şi simplu ignoranţă sau nu au fost bune procedurile sau nu s-au corelat instituţiile sau cineva a încălcat clar legea, cineva a încălcat legea penală. Toate aceste lucruri trebuie să fie căutate, clarificate, explicate şi sistemele îmbunătăţite. Nu pot să accept explicaţii de genul că pe noi nu ne-a sesizat nimeni. Este un pic greu de acceptat în cazul, de exemplu, Crevedia, că cei de acolo nu au ştiut”, a adăugat Iohannis.

„Nu vreau în acest moment să acuz pe nimeni, dar aştept ca instituţiile abilitate să îşi facă datoria, să vină cu explicaţii, cei vinovaţi să primească pedepse exemplare şi acolo unde sistemul nu funcţionează, unde corelările din lege nu sunt bune, unde procedurile nu sunt suficient de bune, unde se calcă în picioare autorităţi care au toţi aceeaşi compentenţă şi niciunul nu se duce până la rădăcina fenomenului - acestea să fie lămurite, clarificate, pentru a preveni în viitor astfel de evenimente", a subliniat acesta.

Sursa foto: Shutterstock.com

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: