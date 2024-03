„PNL a avut, de-alungul istoriei, curajul să-și asume toate aceste momente importante ale națiunii române. Ca atare, nu văd de ce acum - cine știe ce ar putea să apară care ar putea să schimbe fundamental această opțiune și atitudine a noastră”, a spus Ciucă, ezitând să dea un răspuns fără echivoc la întrebarea ce privea nominalizarea unui candidat unic al PNL-PSD la alegerile prezidențiale din acest an.

Vorbind despre candidatura lui Mircea Geoană, Ciucă a declarat că nu se discută ieșirea coaliției cu un candidat unic în persoana actualului secretar general adjunct al NATO. „Nu există această variantă discutată în interiorul coaliției. Fiecare dintre noi avem asumate responsabilități și funcțiuni și, ca atare, lupta politică se dă pe baza a ceea ce ducem cu noi din tot ce reprezintă baza partidului, de la nivelul de comună și până la municipiu, județ și centru”, a spus Ciucă.

Ciucă a explicat și motivul pentru care s-a ajuns la comasarea alegerilor. Fostul premier a spus că ar fi vorba de dorința de a nu suprapune campaniile electorale pentru cele două scrutinuri diferite. De asemenea, Ciucă a ținut să menționeze că n-ar fi o mișcare menită să-i faciliteze lui Klaus Iohannis accederea către o funcție europeană, în condițiile în care va fi o perioadă de la momentul alegerilor prezidențiale și până la data la care noul președinte ales își intră propriu-zis în funcție. Șeful PNL a declarat, însă, că ar fi onoare pentru români, dar și pentru statele din regiune, dacă un român ar ocupa o funcție importantă la NATO sau într-o altă structură internațională importantă.

„În momentul în care am realizat această construcție politică am avut în vedere contextul de securite, toate provocările cu care România și estul europei se confruntă, am făcut acel sacrificiu de orgoliu politic ca cele două partide să stea laolaltă și să asigure guvernarea și administrarea țării pentru a asigura stabilitate”, a mai punctat Ciucă. „Ca atare, cred că nu cifrele contează, ci noi vrem să le arătăm cetățenilor că poate să existe consens și o mediană care să ne permită să guvernăm într-o anumită rânduială”, a adăugat acesta, la Digi24, în contextul în care PNL și PSD vor candida pe liste comune la europarlamentare.

Sursa foto: Shutterstock.com