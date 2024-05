Precizările vin după ce candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a cerut edilului general, Nicuşor Dan, să publice lista persoanelor care au donat pentru campania sa electorală şi să clarifice legăturile cu Matei Păun.



"O să îndeplinesc obligaţiile legale. Oamenii care mi-au donat bani - dintre ei, câţiva membri PNL care n-ar dori să se ştie asta - oamenii care mi-au donat bani nu mi-au dat şi acceptul să le public numele. Dacă o să-mi ceară cineva, o să le cer acceptul unul câte unul şi dacă o să-mi dea acceptul, o să-i public. Dar ce pot să fac este să public sumele care mi-au fost donate. Sunt 3.000 de oameni care mi-au donat şi eu vreau să le mulţumesc încă o dată şi am strâns de la dumnealor 1,6 milioane lei, adică puţin peste 300.000 de euro", a afirmat Nicuşor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă.



În ce priveşte implicarea lui Matei Păun în campania sa, Nicuşor Dan a menţionat că acesta nu a donat bani şi că îl ajută în mod voluntar. Pe de altă parte, în ce priveşte faptul că Matei Păun ar avea afaceri în Federaţia Rusă, edilul general a replicat că ar exista şi alte persoane care "ar avea de dat nişte explicaţii" în ce priveşte Rusia.



"Cred că sunt mai multe persoane care ar avea de dat nişte explicaţii despre Rusia. Dacă întrebarea este despre Matei Păun, este unul din oamenii care mă ajută în mod voluntar în această campanie electorală. Nu mi-a donat niciun ban", a spus edilul general.



El a reiterat că nu doreşte să participe la o dezbatere electorală "unu la unu" cu contracandidatul său de la PNL, Sebastian Burduja, în speranţa că va avea o colaborare cu liberalii după alegerile din 9 iunie. Pe de altă parte, nu a exclus participarea la alte dezbateri.



"Eu am spus de mai multe ori: am fost votat în 2020 de un public liberal, alături de simpatizanţi ai PNL, alături de simpatizanţi ai USR şi de alţi oameni care simpatizează Dreapta în Bucureşti. Mi-aş dori ca aceşti oameni să mă voteze în continuare, mai ales că avem alegeri într-un singur tur şi voturile pentru candidaţii de pe locurile trei, patru, cinci sunt voturi aruncate. Într-o confruntare electorală, eşti obligat să răspunzi la nişte atacuri, să ataci şi tu şi se creează o tensiune care după aceea o să fie greu să se treacă peste ea, în speranţa unei colaborări viitoare în Consiliul General. (...) Acesta a fost răspunsul meu la o dezbatere unu la unu cu domnul Burduja. Pe alte dezbateri electorale, mai vedem. (...) Cu mai mulţi sau mai puţini... o să mai vedem. (...) Am dorit să am o dezbatere cu domnul Cristian Popescu Piedone, am şi avut într-un studio de televiziune o scurtă discuţie telefonică; n-a vrut să o aibă, în momentul în care era cel mai bine plasat dintre ceilalţi candidaţi", a spus Nicuşor Dan.

Burduja i-a cerut să publice lista de donatori



Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, i-a cerut edilului general, Nicuşor Dan, să publice lista persoanelor care au donat pentru campania sa electorală şi să clarifice legăturile cu Matei Păun.



"Dânsul are nişte lucruri de clarificat. Au trecut aproape 24 de ore de când i-am cerut public să explice legăturile cu Matei Păun, ca finanţator, fost şef de campanie, actual şef de campanie... nimeni nu înţelege. Un om cu afaceri în Belarus, în Federaţia Rusă, un om considerat apropiat. Nicuşor a spus că îşi fac vacanţele împreună. Nicuşor alege să tacă, sperând probabil că acest subiect va trece aşa cum a trecut şi mandatul dânsului, adică neobservat", a spus Burduja, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute joi în faţa sediului PMB.

