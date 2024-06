"La începutul lunii iulie, Partidul Social Democrat va avea un congres de desemnare a candidatului la preşedinţie. Întotdeauna sunt mai multe variante. Important este ca eu şi colegii mei să luăm decizia cea mai bună (...). Varianta Mircea Geoană nu a fost discutată în interiorul partidului până în acest moment. Şi nici eu, personal, n-am avut o discuţie de câţiva ani cu domnul Mircea Geoană pentru o astfel de eventualitate (...). Eu cred, în primul rând, ar trebui să am o discuţie cu domnul Mircea Geoană şi nu eu, eu împreună cu colegii mei", a afirmat Marcel Ciolacu.



Liderul PSD a arătat că în politică trebuie să se ţină cont de realităţi, de dorinţele electoratului şi că, dacă se uită la profilul celor care au câştigat alegerile în acest moment, nu vede "profilul trecutului".



"Haideţi să înţelegem din votul românilor ceva. În primul rând, faptul că Partidul Social Democrat s-a impus în zona urbană, cu adevărat în zona urbanului mijlociu, dar în zone, de exemplu, cum e Baia Mare, unde nu a mai câştigat niciodată, este un semn transmis de români. Mai există un semn transmis de români că mă uit la Simonis, mă uit la domnul Şoldan, văd candidaţi tineri, mă uit la Rareş, la domnul Nanu, uitaţi-vă la noul primar de la Deva (...). Încerc să explic că lumea se schimbă, avem un milion de tineri care au venit pentru prima oară la vot sau au avut această posibilitate. Vom vedea câţi dintre ei au fost la vot şi eu nu rămân prizonierul unui cerc. În politică, trebuie să vezi realităţi, trebuie să vezi schimbările şi dorinţele electoratului. Atunci cu certitudine vei câştiga alegeri. Dacă mă uit la tot profilul celor care au câştigat în acest moment, nu văd profilul trecutului, dimpotrivă", a subliniat Ciolacu.



El a afirmat că s-a făcut o analiză în cadrul formaţiunii şi că, dacă nu se va ţine cont de rezultatul acesteia, se va întâmpla ca la ultimele rânduri de alegeri prezidenţiale.



"Noi, astăzi, am fost statutari în cadrul unui Consiliu Politic Naţional. Conform statutului, această decizie se ia în cadrul acestui for politic statutar. Partidul Social Democrat a luat azi o decizie într-un for statutar. (...) Partidul Social Democrat, mai ales după ce a câştigat alegerile şi nu numai asta, şi după 20 de ani de un preşedinte de dreapta şi ştim foarte bine tot acest circuit, va avea candidat propriu. Vom lua o decizie rapid (...). Înseamnă că Partidul Social Democrat are o strategie şi doreşte să ia o decizie rapidă şi cu certitudine n-o să se mai întâmple ce s-a întâmplat cu candidatul pentru Primăria Generală a Capitalei", a mai arătat Marcel Ciolacu.



Consiliul Politic Naţional al PSD s-a desfăşurat, vineri, în sala "Academiei Sâmbăta" a Mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, pentru analizarea rezultatelor alegerilor locale şi europarlamentare.

Sursa foto: Agerpres Foto