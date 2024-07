Ciolacu vrea o sesiune parlamentară extraordinară pentru a tranșa problema urșilor

PSD va solicita o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative prin care sunt vizate noi măsuri de gestionare a populaţiei de urşi, a anunţat, recent, premierul Marcel Ciolacu. Ministrul mediului, Mircea Fechet, a declarat că ar fi de acord cu revenirea la cotele de ucidere a urșilor propuse în proiectul de lege realizat pe vremea fostului ministru Tanczos Barna, care se refereau la eliminarea a peste 500 de animale, relatează Agerpres.

Ciolacu a fost întrebat de jurnalişti despre cazul tragic al tinerei care a murit pe traseul turistic Jepii Mici din Munţii Bucegi după ce a fost atacată de un urs, ulterior animalul fiind împuşcat, în contextul în care era agresiv şi nu părăsea zona unde se afla corpul victimei.

"Nu neapărat împuşcaţi, să facă o selecţie acolo unde este o zonă de pericol, unde sunt alarmaţi prin primari, prin pădurari, prin localnici. Am vorbit şi cu domnul ministru al Mediului, am vorbit şi cu cei mai implicaţi şi mai ştiutori în domeniu. Este o aglomeraţie în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă şi de asta coboară. Am vorbit şi cu domnul Simonis, domnul preşedinte al Camerei, pentru că o astfel de măsură nu se poate decât prin Parlament. Şi, după discuţiile cu ministrul Mediului, pornim o iniţiativă şi vom cere o sesiune extraordinară ca să o trecem prin Parlament", a declarat Ciolacu.

Potrivit prim-ministrului, modificările legislative avute în vedere sunt curs de elaborare.

"În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că viaţa omului primează, dar, repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim şi când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare", a explicat Marcel Ciolacu.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi braconaj cinegetic, după ce un urs a ucis, în data de 9 iulie, o tânără aflată pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, animalul fiind apoi împuşcat, în contextul în care era agresiv şi nu părăsea zona unde se afla corpul victimei.

ONG-urile de mediu critică dur dorința statului român de a pune cătarea pe urși

Agent Green reclamă transformarea acestui caz "într-o manipulare" pentru legalizarea în regim de urgenţă a vânătorii de trofee şi spune că, în realitate, planul naţional de acţiune pentru specia urs aprobat în 2018 nu s-a aplicat.

"Tragedia din Bucegi care a dus ieri la moartea unei tinere ursoaice şi a unei tinere femei este acum transformată într-o manipulare crasă pentru legalizarea în regim de urgenţă a vânătorii de trofee. Guvernul şi Parlamentul deja s-au apucat de treabă în baza unui incident cu circumstanţe ascunse publicului. Au pus pe agendă legea lui Tanczos Barna în regim de urgenţă. O lege care ocoleşte avizul Academiei Române. Adică o lege care denotă falimentul ştiinţific al guvernului şi al parlamentului", se arată într-o postare de pe pagina de Facebook a organizaţiei.

Conform sursei citate, aplicarea planului naţional de acţiune aprobat în 2018 ar fi îmbunătăţit condiţiile din ţara noastră referitoare la coexistenţa ursului cu omul.

"În realitate sângele tuturor oamenilor şi urşilor ucişi este exclusiv pe mâinile miniştrilor mediului din 2018 încoace. În acel an s-a aprobat planul naţional de acţiune pentru specia urs. Dacă s-ar fi aplicat, atunci acel plan ar fi adus România până astăzi într-o situaţie în care coexistenţa ursului cu omul ar fi fost mult îmbunătăţită, iar tragediile reduse sau chiar făcute istorie. Dar nu s-a aplicat altceva decât panica. Panica în masă. Habitatul ursului este în continuare degradat. Gospodăriile de lângă habitatul ursului neprotejate. Turiştii needucaţi. Autorităţile neechipate şi neinstruite. Agent Green va reclama Guvernul României la Comisia Europeană pentru crimele comise şi va întreprinde toate acţiunile legal posibile pentru ca vânătorii de trofee să îşi pună pofta în cui, inclusiv guvernanţii şi vânătorii din guvern şi parlament", se adaugă în poziţia publicată de organizaţia de mediu.

Totodată, Agent Green spune că România are nevoie de "o cotă de educaţie", nu de o cotă de ucidere a urşilor şi atrage atenţia autorităţilor să nu ascundă adevărul despre acest caz.

"Poliţia şi procurorii din România ar face bine să nu ascundă adevărul, iar ursul nu trebuia împuşcat, ci tranchilizat şi analizat. Şi dacă tot a fost împuşcat, atunci de ce nu i s-a făcut autopsie să se stabilească cea mai posibilă cauză pentru comportamentul agresiv reclamat şi de alţi turişti în ultima vreme. În cele din urmă, ministrul Mediului, Mircea Fechet, ar face bine să stea departe de populism şi să se întoarcă către adevăr şi ştiinţă faţă de care are obligaţii legale şi morale", mai afirmă sursa citată.

