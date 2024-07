VIDEO Diana Șoșoacă, dată afară din plenul Parlamentului European

Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunţat că a luat această măsură după ce Diana Iovanovici-Şoşoacă, care face parte din grupul eurodeputaţilor neafiliaţi, a ţipat şi a întrerupt de trei ori dezbaterea.



Măsura a fost luată în conformitate cu regula 182, referitor la 'Măsuri imediate', din Regulamentul de procedură al Parlamentului European:



''1. Preşedintele trebuie să cheme la ordine orice membru care încalcă standardele de conduită definite în regula 10, aliniatele (3) sau (4).

2. Dacă încălcarea este repetată, preşedintele trebuie să cheme la ordine membrul pentru a doua oară şi faptul va fi înregistrat în procesul verbal.

3. Dacă încălcarea continuă sau dacă este comisă încă o încălcare, membrului i se poate nega dreptul la cuvânt şi membrul poate fi poate fi exclus din sală de preşedinte pentru restul şedinţei''.

Here is far-right Romanian MEP, Diana Iovanovici-Șoșoacă (S.O.S. Romania), being forced out of the EP plenary after repeatedly interrupting the speeches by yelling until Metsola had had enough.



S.O.S. Romania are known for their goal of reclaiming territory from Ukraine. pic.twitter.com/p1dVtrX63G— Julien Hoez (@JulienHoez) July 18, 2024