Bucurestiul a atras peste 20 de noi retaileri din intreaga lume in principalele centre comerciale din oras si ocupa, alaturi de Praga, capitala Cehiei, prima pozitie in topul regional privind atragerea de noi investitii de profil, arata o analiza a companiei de consultanta CBRE. Per ansamblu, nu mai putin de 80 de noi branduri consacrate au intrat pe pietele din Europa Centrala si de Est intr-o perioada in care numarul proiectelor si al dezvoltatorilor de spatii comerciale se afla pe un trend ascendent.

Bucuresti si Praga au atras, fiecare, cate 22 de noi branduri, ceea ce pozitioneaza cele doua capitale europene pe primul loc in topul oraselor din Europa Centrala si de Est in care noi retaileri au deschis spatii comerciale, potrivit CBRE. Retaileri precum Forever 21, Uterque, 4F, O bag, US Polo, COS, Skechers, Superdry sau NYX sunt doar cateva nume care si-au extins activitatea in regiunea Europei Centrale si de Est, toti inaugurand spatii comerciale si in Romania.

"Generatia Millennials cheltuie aproximativ 50% din venituri pe relaxare, in special pentru iesirile cu prietenii, achizitii de produse si servicii, cinematograf, concerte sau activitati variate, tendinta care se observa si in cazul Generatiei Z, a persoanelor nascute intre 1995 si 2010. Spre deosebire de Millennials, cei din Generatia Z isi doresc sa petreaca mai mult timp liber fiind mai productivi sau creativi si nu doar pentru iesirile cu prietenii. Tot acestia sunt si cei pentru care granitele dintre online si offline nu mai exista si, practic un magazin fizic si o oferta online nu vor mai oferi diferente notabile. Aici intervine avantajul conceptului omni-channel, care va elimina barierele comerciale dintre traditional si online", a declarat Luiza Moraru (foto), head of asset&retail services, CBRE.

Potrivit datelor CBRE, 34% din total reprezinta branduri de lux si destinate segmentului de business, iar 13% a fost reprezentat de cafenele si restaurante. Cu 22 de noi branduri care au deschis magazine la nivel local, Bucurestiul ia fata unor mari capitale precum Berlin si Madrid si se afla in topul european al oraselor cu cele mai multe nume noi atrase la nivel local. Londra (65), Paris (36) si Moscova (33) sunt capitalele europene care au atras cei mai multi retaileri in cursul anului 2016.

Economia Romaniei a fost puternic influentata de cresterea consumului, iar acest lucru s-a putut observa inclusiv in retail, acolo unde majoritatea operatorilor comerciali au raportat cresteri ale vanzarilor, iar principalele industrii vizate de climatul pozitiv au fost cele de fashion, electro-IT, restaurante sau servicii.

Evolutia pozitiva din tara noastra a condus si la decizia unor noi retaileri sa intre pe piata din Romania. In prima parte a acestui an, Stradivarius Man, lantul de magazine destinat barbatilor si detinut de grupul Inditex, a inaugurat un spatiu comercial in centrul comercial ParkLake din Capitala, retailerul spaniol Uterque si grupul francez Longchamp au deschis cate o unitate in Baneasa Shopping City, in timp ce mall-ul Promenada a semnat un contract cu magazinul spaniol specializat in vestimentatie pentru copii, Nanos.

Lantul de restaurante cu specific mexican Taco Bell a inaugurat recent primul sau spatiu comercial in Romania, in timp ce retailerul de echipamente sportive Under Armour sau lantul de incaltaminte si accesorii pentru femei Nine West pregatesc noi spatii comerciale la nivel local.

"Dezvoltatorii si proprietarii de centre comerciale investesc tot mai mult in noi concepte destinate zonei restaurantelor, sector care s-a dezvoltat intr-un ritm accelerat si in Romania, iar tot acest avant investitional face parte si dintr-o strategie de refurbishment si redevelopment prin care marile spatii comerciale trec la nivel local. Inclusiv aceasta tendinta vine ca o cerinta a generatiilor Millennials si Z, pentru care socializarea in spatii tip food-court s-a extins cu rapiditate", conchide Luiza Moraru.