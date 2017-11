Dezvoltarea si intelegerea mediului in care angajatii unei companii isi desfasoara activitatea a devenit, in ultimii ani, un aspect important pentru succesul si performanta acesteia, iar, ca urmare, asteptarile chiriasilor cu privire la facilitatile oferite de catre dezvoltatorii de cladiri de birouri s-au schimbat sau amplificat, in functie de situatie. Astfel, daca accentul ramane legat de prezenta unui open space generos, in acelasi timp, retentia personalului de calitate se traduce, deseori, si prin existenta a cat mai multe si sofisticate locuri de relaxare pentru angajati, apreciaza Elisabeta Bosneag, associate director project management & industrial division, Knight Frank. .

"O companie trebuie sa fie din ce in ce mai inventiva pentru a reusi sa isi pastreze angajatii, in special pe segmentul IT sau de back office, unde fluctuatia de personal este ridicata. Astfel, indiferent daca au intrat recent pe piata sau se afla intr-un proces de relocare, din ce in ce mai multe companii apeleaza la o compartimentare (fit-out - n.r.) a spatiilor de birouri care sa includa spatii de relaxare diversificate. De exemplu, la un proiect recent pe care l-am derulat in cladirile AFI, deciziile de compartimentare au fost luate de catre majoritatea angajatilor, nu de catre managementul companiei", spune Elisabeta Bosneag (foto).

Ea adauga ca in activitatea de project management pe spatii de birouri, care include acest "fit-out", deseori angajatii unei companii primesc un chestionar unde pot scrie ce isi doresc de la companie. "Chiar daca nu au facut acest lucru, (companiille - n.r.) sunt tentate pentru o retentie mai buna a personalului, in conditiile in care angajatii au asteptari din ce in ce mai ridicate in acest sens. Acestea implica, pe langa un open space generos, fotolii si canapele, care pot fi mutate foarte usor in zonele unde angajatii se simt creativi, sau chiar phone booth-uri, unde poti sa dai un telefon, dar sa nu deranjezi open space-ul", arata managerul Knight Frank.

De asemenea, "sunt si companii care solicta mese de biliard sau foosball. Cele mai interesante solicitari au fost de power nap, adica niste incaperi pentru somn, de maxim 20 de minute. Au fost proiecte in cadrul carora chiriasii cladirilor de birouri au solicitat si scaune de masaj. De regula, angajatii din IT si advertising sunt cei mai inovatori", mai spune Elisabeta Bosneag.

Costurile asociete cu amenajarea spatiilor de birouri variaza intre 300 si 800 euro/metru patrat, in functie de proiect si de domeniul de activitate al beneficiarului, potrivit datelor din piata.

Cum au ajuns Europa FM si Virgin Radio in cladirile de birouri din Oregon Park

Knight Frank a gestionat, in acest an, procesul de relocare si fit-out al posturilor de radio din grupul Lagardere, Europa FM, Virgin Radio (fostul Radio 21) si Vibe FM din fostul sediu situat in strada Horia Macelariu, unde au functionat zece ani, in a treia cladire de spatii de birouri din cadrul proiectului Oregon Park, dezvoltat de Portland Trust, in zona Floreasca - Barbu Vacarescu.

In noul sediu, echipa Lagardere dispune de peste 600 metri patrati de open space, la care se adauga spatii de relaxare o bucatarie si un numar de cinci studiouri: Europa FM, Vibe FM, Virgin Radio, un studio de back-up si un altul pentru interviuri. Inainte, fostul sediu al Lagardere era dispus pe cinci etaje, ceea ce facea oarecum dificila comunicarea intre departamente.

"Posibilitatea de partitionare a noului spatiu de birouri in functie de necesatatile activitatii noastre ne-a permis sa inchiriem in Oregon o suprafata de 1.200 metri patrati, de doua ori mai mica decat inainte, ceea ce inseamna si o chirie mult mai redusa. Totodata, fiind o cladire noua, costul aferent utilitatilor s-a redus cu pana la 40%. In cladirea anterioara, unde aveam sediul, eram putin izolati de orice. De exemplu, nu exista metrou in apropiere si nici alte mijloace de transport. O buna parte din drum trebuia parcursa pe jos sau cu bicicleta. Asadar, principala dorinta a angajatilor a fost sa ne mutam intr-o zona mult mai dinamica si cu mai mut open space", spune Gregoire Baladier (foto), seful operatiunilor grupului media Lagardere in Romania.

In opinia sa, desi Lagardere s-a mutat intr-un spatiu de birouri cu o suprafata de doua ori mai redusa, "partitionarea adecvata ofera perceptia unui spatiu mai mare. In plus, toti angajatii se afla pe acelasi etaj, precum si managamentul, ceea ce creaza ideea de proximitate".

Elisabeta Bosneag subliniaza, de asemenea, ca activitatea de project management realizata in cazul Lagardere a insemnat gestionarea atat a intreg procesului de relocare in noul sediu, cat si de fit-out; mai precis, coordonarea planurilor de arhitectura, de instalatii si licitatie si alegere a furnizorilor, de executie a lucrarilor si coordonare a echipelor alese drept castigatoare in proiect. "Noi urmarim proiectul de-a lungul acestor lucrari. Avem chiar si un diriginte de santier care asigura ca aceste lucrari sunt implementate corect. In ceea ce priveste relocarea, strangem echipamentele de care o companie are nevoie din spatiul vechi si le mutam in spatiul nou".

Ea arata ca un proces obisnuit de relocare intr-un nou spatiu de birouri dureaza aproximativ trei luni, dar in cazul Lagardere provocarea a constat in amenajarea celor cinci studiouri. "Au fost presati de timp sa plece din vechiul sediu, avand la dispozitie doar patru luni, fata de opt cat sunt necesare, de obicei, pentru relocara unor studiouri, care trebuie, de altfel, sa transmita 24 de pe zi, incotinuu. A fost o provocare a realizam aceasta relocare intr-un timp de doua ori mai scurt, inclusiv implementarea sistemelor necesare pentru funtionarea adecvata a acestora".

"Impreuna cu arhitectul, in functie de nevoile Lagardere, am definitivat cum ar trebui sa arate noul spatiu de birouri, mai ales ca un putea utiliza mai nimic din vechiul sediu, in afara de echipamentele electronice necesare studiourilor, care au fost gandite, ca suprafata, in mod diferit, dar independente. Restul spatiilor a trebuit sa le regandim si sa le eficientizam. Am avut si un consultant specializat, care a realizat anumite calcule si in urma carora am ales materialele de compartimentare pentru cea mai buna acustica si izolare fonica", spune Elisabeta Bosneag.

De regula, ca si in acest caz, in activitatea de project management pe spatii de birouri "trebuie sa tii cont de cerintele clientului: ce isi doreste, ce are in momentul de fata si doreste sa schimbe sau nu, ce probleme sunt si nu ar dori sa le mai intampine, ce le place sau nu angajatilor, ce ar trebui sa ofere noul spatiu de birouri s.a.m.d.", conchide reprezentantul Knight Frank.