Real estate-ul este unul din putinele domenii de business care are atata putere de a incita spiritele si de a naste dezbateri aprinse, explicatia constand in inradacinarea adanc emotionala a statutului de proprietar si semnificatia acestuia pentru romani. De aceea, in perioadele de crestere de preturi, dar si in cele de scadere izvorasc pasiuni care duc la scenarii mai mult sau mai putin realiste. Cu rate anuale de crestere de pana la 10% perioada actuala nu are nimic de-a face cu anii 2006-2008 cand preturile atingeau ritmuri anuale de crestere de peste 50%, apreciaza Ovidiu Sandor, CEO Mulberry Development.

"Nivelul mediu al veniturilor populatiei este in acelasi timp cu aproape 100% mai mare. Conform datelor puse la dispozitie de INS, salariul mediu net in Romania depaseste 2.400 de lei, in comparatie cu 1.282 lei in 2008, iar ritmul de crestere se accelereaza pe fondul concurentei pentru principal resursa a tarii - forta de munca. Avem asadar o generatie mai instarita de consumatori cu previziuni optimiste pentru anii viitori. O buna parte din tranzactii se desfasoara din resursele proprii ale cumparatorilor care au banii necesari (sau o buna parte din ei) acumuland cash in perioada 2009-prezent. In multe cazuri, dependenta de un credit este relativ scazuta", spune Ovidiu Sandor (foto).

Declaratiile au fost facute in cadrul analizei Imobiliare.ro pe segmentul rezidential pentru a trimestrul al treilea din acest an.

In opinia sa, criza a avut meritul de a fi crescut apetitul cumparatorilor pentru informatii. "Avem de-a face cu potentiali clienti, care urmaresc evolutiile indicilor imobiliari si inteleg rolul pe care un amplasament bun sau prestigiul unei zone il au in stabilirea pretului cerut pentru o proprietate"

De asemenea, "ponderea pe care Prima Casa o are in volumul total al tranzactiilor este mult redusa. Bancile au produse competitive. Dobanzile vor continua sa se mentina la un nivel atractiv. Totodata, o buna parte din tranzactii au loc cu finantare din resurse proprii, astfel incat piata a depasit momentul in care depindea de acest sprijin guvernamental intrand intr-o etapa de maturizare. Trebuie sa ne asteptam ca aceasta perioada in care capitalul e atat de ieftin nu va dainui, dar deocamdata nu vedem motive reale de ingrijorare pe un orizont de timp mediu, cu atat mai mult cu cat dobanzile cel putin la imprumuturile in euro par sa ramana la un nivel jos o perioada mai lunga de timp", mai spune Ovidiu Sandor.

El arata ca "stocul de apartamente este absorbit intr-o masura mai mare, pe de-o parte datorita cresterii cererii sustenabile, iar pe de alta parte pentru ca terenurile disponibile in zonele pretabile pentru ansambluri rezidentiale sunt limitate, iar costurile in crestere ceea ce va duce la o filtrare organica a dezvoltatorilor. Obtinerea autorizatiei de constructie devine mai restrictiva, la fel si PUG-urile. Clujul a facut pasi mari in aceasta directie, urmeaza Timisoara".

Seful Mulberry Development considera ca in contextul in care parcelele de teren bine pozitionate sunt din ce in ce mai putine, mai scumpe si cu reglementari urbanistice mai restictive, ponderea costului terenului in costul de realizare a metrului patrat creste. Autorizarea din ce in ce mai dificila reduce si aceasta pipeline-ul de oferta in contextul unei cereri ridicate, rezultand o scadere organica a volumului de unitati locative noi, implicit la scaderea riscului de acumulare a unui stoc semnificativ de locuinte care sa nu fie absorbit de cerere.

"Desigur, asistam la o crestere de pret incepand cu 2015. Pe de alta parte, preturile s-au injumatatit in perioada 2009-2014, cand o garsoniera a ajuns sa echivaleze o masina noua din clasa medie, o stare de anormalitate. De altfel, in prezent, nivelul preturilor apartamentelor, cu exceptia unor zone din Cluj, este la nivelul anului 2006, neatingand inca nivelul perioadei anterioare de boom economic cand puterea de cumparare era semnificativ mai mica decat in prezent. Toate aceste aspecte ne indreptatesc sa consideram ca traversam o perioada normala de crestere a pietei dupa un lung sir de ani de scadere si stagnare. Este posibil sa vedem in viitorii ani corectii de pret pe anumite segmente (precum segmentul vechi inca supra-apreciat in orasele mari), dar evolutia actuala a pretului apartamentelor este sustinuta de elemenete obiective, astfel incat pe termen scurt nu exista un risc de recul", conchide Ovidiu Sandor.