Hagag a vândut 75% din proiectul rezidențial H Pipera Lake

Dezvoltatorul imobiliar HAGAG Development Europe anunță un grad de ocupare de 75% pentru cele 5 imobile (435 de unități) disponibile în prima fază de dezvoltare a ansamblului rezidențial H Pipera Lake, rezultate obținute cu patru luni înainte de finalizarea lucrărilor de construcție pentru clădirile H4 și H5.

Reprezentanții companiei estimează o creștere a gradului de ocupare de minimum 10% în următoarele trei luni și încep planificarea etapei de pre-sale pentru cea de-a doua fază a proiectului care va fi demarată anul viitor.

„Mă bucur să văd că H Pipera Lake a început să se contureze ca o comunitate tânără și multi-culturală, așa cum ne-am imaginat că va fi. Ne dorim ca experiența clienților să fie una cât mai plăcută, iar în acest sens suntem dispuși să investim nu doar în edificarea proiectului în sine, ci și în servicii și facilități extra. Din punctul nostru de vedere, zona Aviației-Pipera nu mai este de mult o suburbie, ci un cartier emergent care crește de la an la an. Tocmai de aceea depunem eforturi susținute pentru a ne asigura că atât infrastructura, cât și facilitățile disponibile în zonă se vor îmbunătăți constant, atrăgând astfel din ce în ce mai mulți viitori rezidenți”, spune Anna Cohen, Head of Marketing în cadrul Hagag Development Europe.

H Pipera Lake și-a deschis oficial porțile pentru rezidenți în cel de-al doilea trimestru al acestui an și oferă servicii și facilități premium, adiacente celor disponibile pe segmentul locuințelor de lux, inclusiv serviciul de închiriere apartamente și reprezentarea proprietarului. Persoanele interesate să închirieze o unitate rezidențială pot accesa acum această facilitate direct de la dezvoltator sau contactând furnizorul desemnat pentru administrarea proiectului. Totodată, adițional serviciilor de property management și concierge virtual dedicat, dezvoltatorul are în vedere implementarea de noi soluții care să sporească gradul de confort al locatarilor și să aducă, în același timp, valoare adăugată zonei. În consecință, reprezentanții Hagag sunt în discuții cu diferiți agenți economici care să opereze spații cu funcțiuni comerciale diverse chiar în interiorul complexului de locuințe.

„Pe fondul evoluției accelerate a vânzărilor, dar și a dezvoltărilor ample din vecinătate, anticipăm că traficul în zonă va crește semnificativ în următorii ani și lucrăm deja la un concept care să ne permită să înglobăm cât mai multe facilități chiar în perimetrul complexului. Analizăm, în prezent, mai multe opțiuni și suntem în discuții cu diferiți potențiali chiriași pentru a integra în cadrul H Pipera Lake, pentru început, un supermarket, o farmacie și un salon de înfrumusețare. Suntem conștienți că aceste soluții sunt necesare pentru un minim de confort și privim cu deschidere și către alte posibilități. Mai mult, am convingerea fermă că serviciul nostru de concierce virtual va facilita accesul locatarilor la toate aceste beneficii și nu numai”, adaugă Anna Cohen.

Dezvoltatorul avansează în ritm alert cu lucrările de infrastructură rutieră, unde a securizat deja o primă cale de acces ce asigură o legătură directă între intrarea în complex și bulevarul Pipera și este în curs de finalizare a drumului principal care va conecta, de asemenea, H Pipera Lake la bulevardul principal. În paralel, compania se pregătește să demareze, în următoarele săptămâni, lucrările de amenajare a zonei de promenadă ce va fi amplasată pe malul lacului. Dezvoltată pe o parcelă de teren de peste 4.000 de metri pătrați, aceasta va afișa, până la finalul acestui an, o arhitectură peisagistică caracterizată de zone verzi, piste pentru biciclete și alergare, precum și mai multe locuri de joacă pentru copii.

