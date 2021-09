Nordis Group sau cum să vii cu un nou model care să-ți aducă succesul pe piața imobiliară

Nordis Group a devenit tot mai activ în ultima perioadă pe piața imobiliară, în condițiile în care și-a intensificat activitatea de dezvoltare, aducând în România un nou model de business și de dezvoltare imobiliară care îmbină componenta rezidențială cu cea de turism.

Strategia companiei pare să funcționeze și este cu atât mai surprinzătoare cu cât se îndreaptă către segmentele premium și lux, așadar, vorbim despre proprietăți ale căror prețuri sunt peste media locală, iar specificul proiectelor este diferit față de cel cu care era obișnuită piața românească. Probabil de aici provine și atractivitatea crescută a proiectelor sale. Atractivitate care s-a transformat într-o cerere tot mai mare și care a motivat grupul să-și dezvolte planurile de business și proiectele imobiliare pe care le aduce pe piață.

Pentru că au fost tot mai activi de la începutul anului, iar compania a anunțat inaugurarea mai multor proiecte, demararea altora și extinderea unora dintre cele mai importante dezvoltări ale sale, precum complexul ambițios din Mamaia, dar și pentru că au raportat vânzări record pentru companie în 2021, am decis să-l invităm în cadrul emisiunii constructIMO pe președintele grupului, Emanuel Poștoacă, pentru a ne povesti despre evoluția din acest an, despre piață, dar și despre planurile de viitor.

De această dată, ne-am văzut în impunătorul sediu al grupului de pe Aleea Alexandru din Capitală, loc în care îți dai seama imediat că Nordis se adresează unui alt tip de client, că abordarea de business este diferită și că propune un model de succes.

Emanuel Poștoacă: 2021 a fost cel mai bun an din istoria Nordis

Președintele Nordis Group cataloghează anul 2021 ca fiind unul excelent, și nu doar gândindu-se la rezultatele companiei, ci și la evoluția pieței, care s-a arătat solidă, în pofida unui context ce părea inițial nefavorabil, din cauza pandemiei.

„2021 a fost cel mai bun an pe care la avut Nordis până acum. Și nu este un an foarte bun doar pentru noi, ci și pentru majoritatea jucătorilor din piața imobiliară. Pe cei mai mulți dintre noi, dezvoltatorii imobiliari, această pandemie ne-a ajutat. Poate părea ciudat, dar ne-a ajutat, pentru că în aceste momente, puțin nesigure, cumpărătorii doresc să investească în siguranță. Și ce poate fi mai sigur decât o proprietate, decât un imobil care, fie este casa ta, fie este o casă de vacanță. Credem că și ultima parte a anului va fi cel puțin la fel de bună. A fost un an excelent și cred că nu ne rămâne altceva decât să ne facem planuri de viitor”, ne-a spus Emanuel Poștoacă.

Potrivit președintelui Nordis Group, la nivel de piață, cererea de locuințe a fost probabil la cel mai ridicat nivel din 2007 încoace, cererea traducându-se nu doar în intenție, ci și în cerere solvabilă, în condițiile în care românii cu bani au foarte multe depozite în bănci, iar o parte dintre cei care nu aveau în plan să investească, au decis că acum este momentul cel mai potrivit pentru a o face.

„Mulți au investit și pentru nevoia de a avea siguranță. În primul rând pentru siguranța și stabilitatea familiilor lor, iar în al doilea rând pentru că toate premisele spun că inflația va crește, nu mult, ci foarte mult. Investesc pentru a nu-și devaloriza asset-urile economice”, ne-a mai explicat președintele Nordis Group.

În cazul Nordis, 2021 s-a dovedit a fi unul foarte bun prin volumul vânzărilor și prin valoarea proprietăților vândute doar în acest an. În doar primele 8 luni ale anului, compania a vândut peste 550 de unități în toate proiectele sale, valoarea totală a vânzărilor fiind de peste 53 de milioane de euro. Astfel, vorbim de proprietăți a căror valoare medie depășește 96.000 de euro per unitate.

Obiectivul de business este de a ajunge la 100 de milioane de euro vânzări în acest an, iar președintele grupului este convins că-și va atinge ținta, în condițiile în care toamna aduce un plus la nivelul achizițiilor în imobiliare. Lucru care s-a văzut chiar și în a doua parte a lui 2020.

Totodată, Emanuel Poștoacă spune că 2022 ar putea fi chiar mai bun decât 2021.

Nordis City – un proiect care a evoluat de la o clădire de apartamente, la un mini oraș

„Avem proiecte mari și foarte mari, complexe și credem noi și foarte frumoase. Credem că este timpul ca în România să apară proiecte frumoase. Este timpul ca, atât noi, cât și alți dezvoltatori să investim în arhitectura și designul clădirilor. Avem în lucru mai multe proiecte în București, cât și în alte orașe din țară.

Avem proiectul din Mamaia cu care ne-am consacrat, compus dintr-un hotel, care, conform studiilor este cel mai mare hotel de leisure din Europa, dar și de partea de apartamente de vacanță. De curând am achiziționat încă o suprafață de teren de 2,3 hectare, în vecinătatea proiectului, pentru a-l extinde. La final, când proiectul va fi gata, vom avea acolo ceea ce se va numi Nordis City”, ne-a mai spus Emanuel Poștoacă.

Citeste si: Pandemia a făcut diferența între clădirile de birouri

Potrivit acestuia, extinderea a proiectului din Mamaia va aduce un plus valoare atât pentru cumpărătorii existenți, cât și pentru cei din viitor, pentru că efectiv va fi un oraș care se află la doar 2 ore de București, în care poți găsi toate facilitățile.

„Vom avea undeva la 3.000 – 3.500 de apartamente, facilități cum orice oraș și-ar dori să le aibă, de la cinema, spa, restaurante, grădiniță, locuri de joacă pentru copii mici, dar și pentru adolescenți, clinică medicală, până la teren de squash, săli de fitness, săli de conferințe, salon de evenimente. Efectiv, acesta este cel mai mare proiect pe care-l avem. Noi îl privim ca pe un cartier puțin mai îndepărtat al Bucureștiului”, ne-a dezvăluit președintele Nordis.

În plus, vor construi și un turn cu locuri de parcare de 11 etaje, cu peste 1.100 de locuri, care să deservească acest mini-oraș.

Proiecte de peste 400 de milioane de euro

Potrivit oficialului Nordis, pe lângă proiectul din Mamaia, compania a intensificat lucrările și pentru proiectul din Sinaia, un proiect care urmează același model, care să includă și componenta de hotel, dar și cea rezidențială.

În urmă cu o lună au demarat lucrările și pentru Nordis View, care se află pe strada Fabrica de Glucoză, o clădire de P+9 etaje, cu apartamente și spații comerciale. Totodată, în circa o lună de zile, vor începe construcția proiectului din Brașov, pentru care au început deja de o lună lucrările de amenajare a terenului pentru construcție.

Pe lângă toate aceste proiecte, va începe și extinderea proiectului Nordis City din Mamaia.

Per total, investițiile demarate de Nordis se ridică la o valoare de 400 de milioane de euro. Valoarea inițială a proiectelor a fost mai mică, dar o dată cu validarea pieței prin cererea crescută, grupul a decis extinderea proiectelor sale. Aici sunt incluse atât proiectele care sunt deja derulare, dar și altele ce urmează să fie anunțate, pentru care au fost achiziționate terenurile.

De ce funcționează modelul Nordis?

Din moment ce vorbim de proiecte care se adresează cu precădere celor cu bani de investiții, nu putem să nu ne întrebăm de ce funcționează acest model?

Potrivit președintelui Nordis, proprietățile grupului sunt atractive pentru că vin după un model care funcționează pe alte piețe, dar pe care au reușit să-l adapteze la piața locală. Modelul acesta care include atât componenta de turism, cât și cea rezidențială a fost împrumutat din Dubai, dar funcționează și la noi.

Totodată, Nordis a observat că marile lanțuri de hoteluri internaționale și-au concentrat atenția către marile orașe, dar că în zona litorală și în orașele atractive din punct de vedere turistic prezența lor nu este la fel de mare. Apoi, venind cu acest model de dezvoltare mixt, poate oferi investitorilor în imobiliare ceva ce alte tipuri de dezvoltări nu-l poate oferi, și anume un randament al investițiilor mult mai mare. În special în hotelurile din aceste ansambluri imobiliare, investitorii pot achiziționa camere pe care le lasă în administrarea Nordis, iar pentru fiecare astfel de proprietate investitorul poate obține un randament lunar de 7%, o cotă care nu poate fi obținută la fel de ușor în multe alte tipuri de dezvoltări imobiliare.

Vrem să ducem câte un hotel Nordis de cinci stele în toate stațiunile din România.

Emanuel Poștoacă - Președinte Nordis Group

Emanuel Poștoacă ne-a explicat că Nordis are patru elemente care-i diferențiază față din piață.

Aceste avantaje sunt următoarele:

Strategia: cumpără o cameră de hotel sau o casă de vacanță: Ce înseamnă asta? În momentul în care cumpărătorul semnează pentru achiziție, semnează cu Nordis și un contract privind administrarea proprietății, iar în schimb proprietarul primește un randament lunar ce provine din încasările generate de închirierea camerelor de hotel. Conceptul Hotel & residence: Emanuel Poștoacă spune că Nordis este singurul dezvoltator care oferă acest concept de locuire. Principalul avantaj fiind acela că inclusiv cei care cumpără un apartament cu scopul de a se folosi direct de el, beneficiază de toate serviciile pe care le-ar găsi la un hotel. De la room service, mic dejun, curățenie și așa mai departe. Evident, serviciile sunt opționale și contracost. Brandul Nordis. Potrivit președintelui grupului, Nordis este văzut ca principalul dezvoltator de apartamente de vacanță din România. Au identificat în piață un loc care era liber. În stațiunile din România nu există un lanț de hoteluri. Nordis își dorește să devină primul lanț de hoteluri din România.

„Marile lanțuri au mers către turismul de business, către orașele mari din România, puternic industrializate, către capitalele de județ, dar nu s-au dus în stațiunile din România. Noi am găsit acest loc liber și vrem să ducem câte un hotel Nordis de cinci stele în toate stațiunile din România”, ne-a mai dezvăluit Emanuel Poștoacă.

Dacă vreți să aflați mai multe despre evoluția companiei din acest an, dar și despre modelul de business, despre planurile grupului, vă invităm să urmăriți interviul cu Emanuel Poștoacă în clipul de mai jos.

Sursa foto: Nordis Group

