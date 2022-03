One United Properties (ONE), dezvoltator imobiliar care se concentrează în special pe proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte din România, a cumpărat achiziția unui imobil istoric situat din București, fosta fabrică Ford, de la Auchan România. Clădirea va fi restaurată, în interiorul acesteia urmând să fie construit un magazin high-end Auchan și o zonă de restaurante cu terase.

Fost clădire Ford se află pe Calea Floreasca nr. 159-161.

„Suntem hotărâți să o refacem astfel încât să poată fi din nou o destinație înfloritoare, plină de viață și un reper de neratat pe agenda oricărui vizitator al Bucureștiul”, a declarat, într-un comunicat de presă, Victor Căpitanu, co-CEO One United Properties.

Clădirea, situată în cadrul dezvoltării One Floreasca City a One United Properties, a fost prima fabrică Ford cu o linie de asamblare operațională din Europa de Est. Terenul pe care a fost construită fabrica a fost cumpărat la începutul anilor 1930 chiar de către Henry Ford. Fabrica s-a deschis în 1936, având 100 de angajați. Aproximativ 2.500 de vehicule au fost asamblate în fabrică an de an, până în 1948, când fabrica a fost închisă după ce România a intrat sub influența sovietică. Principalul automobil construit în fabrica din București a fost Ford V8 Fordor Sedan.

One United Properties intenționează să restaureze integral fabrica și să o transforme într-un spațiu retail, parte integrantă a dezvoltării multifuncționale One Floreasca City. Spațiul va găzdui un supermarket Auchan concept store de peste 2000 m2, magazine high-end și restaurante cu terase ample, distribuite în spațiul de 6 metri înălțime de la parter și primul etaj. One Floreasca City este prima dezvoltare imobiliară sustenabilă cu funcție mixtă din România, ce include o componentă rezidențială - One Mircea Eliade, o clădire de birouri - One Tower și o zonă comercială comună.

Valoarea brută de dezvoltare (VB) a proiectului la finalizare este estimată la 82 de milioane de euro. Auchan România a primit deja autorizația de construire, prin urmare construcția va începe imediat, cu data de livrare estimată la jumătatea anului 2024. La finalizarea construcției, imobilul restaurat va avea o suprafață brută închiriabilă de aproximativ 13.000 mp și 400 de locuri de parcare construite pe două etaje subterane.

În septembrie 2021, One United Properties și-a anunțat primul proiect de regenerare urbană în urma achiziției clădirii istorice din apropierea Ateneului Român, One Athénée. One United Properties caută să identifice clădiri istorice pentru restaurare. Protecția și regenerarea reperelor istorice abandonate fac parte dintr-o strategie de sustenabilitate mai amplă pe care One United Properties a început să o implementeze în 2021, ca urmare a deciziei de a se alătura Pactului Global al ONU, cea mai mare inițiativă de sustenabilitate din lume. În urma aderării la Pactul Global al ONU, compania s-a angajat să raporteze anual progresul în domeniul sustenabilității. Primul raport de acest fel, Raportul de sustenabilitate pe 2020, este disponibil AICI.

