Review George Butunoiu: Chiar ar fi meritat ca lucrurile să fie duse până la capăt la 49 Gafencu Residence

Cartierul Francez din București e mărginit de Parcul Herăstrău, Gafencu, Caranfil, Nisipari și Ceasornicului. Deci, ce e între Gafencu, Aerogării și linia ferată ar trebui să se numească altfel, însă cei de acolo spun că tot în Cartierul Francez locuiesc, și cred că sunt îndreptățiți să facă astfel.

49 Gafencu Residence și-a luat numele după adresă, desigur! Au construit unde era zona virană până acum câțiva ani. După ce se termină vilele e un mare loc viran, unde se va construi ceva gigantic într-o zi, cu siguranță, apoi un bloc (de locuit, se pare) oribil, cu vreo trei etaje, apoi ei, vizibili de la mare depărtare. După ei mai sunt două blocuri mari în construcție, așa că vreo câțiva ani buni o să tot fie șantiere în jur, camioane, macarale. După aceea va arăta rezonabil zona, cel mai probabil, însă niciodată o adevărată zonă rezidențială elegantă, pentru că primarii și arhitecții orașului au lăsat pe oricine să facă ce vrea și cum vrea acolo.

Blocul din Gafencu 49 e foarte mare, cu 13 etaje, terminat în 2017. Are spații comerciale la parter, fără utilitate imediată pentru locatari, ceea ce e un minus pentru atractivitatea rezidențială a clădirii. Intrarea e pe lateral față de stradă, și iarăși am avut o surpriză neplăcută, să vad că spațiul destul de larg din față, o mică esplanadă, tot neamenajat este după atâția ani, o curte pietruită, cu o mică bordură verde pe margine. Cred că locul fusese gândit inițial ca o alee circulară prin care intri cu mașina sau taxiul pe o parte a blocului (pe unde sunt intrările în garaj), îl ocolești cu totul, lași pasagerul în fața ușii și apoi ieși pe partea cealaltă.

În astfel de cazuri ești obligat să faci un compromis între funcționalitate și estetică, sau sacrifici pe una pentru cealaltă: un mare spațiu verde sau ceva social, dar nu ai acces direct cu mașina până în fața ușii, ori invers. Or ei nu au nici una nici alta în acest moment, și nici nu cred că au în plan accesul circular cu mașina pentru că nu au prevăzut acoperiș VIP la intrare. Surpriza neplăcută a fost că nu au nici măcar unul simplu, ca la blocurile sărace, ca să nu stai în ploaie sau în viscol cât suni la interfon. Și ca să continui cu surprizele neplăcute, 49 Gafencu Residence sunt unul dintre foarte puținele blocuri rezidențiale de lux care au unitățile de aer condiționat afară, pe perete, iar în apartamente sunt pe balcoane, de le vezi de la jumătate de kilometru prin balustradele de sticlă. La disability access stau foarte bine: nicio treaptă, oricât de mică, pentru cei cu dizabilități motrice (fizice), lifturile largi, după cum am spus. Nu am văzut ceva pentru cei cu dizabilități senzoriale (vedere, auz), însă nu are nimeni în București așa ceva, și nici nu va avea prea curând. Abia dacă în marile orașe din Occident apar și acestea, în ultimii ani.

Dar odată trecut de ușa banală de la intrare, încep surprizele plăcute, care se țin lanț. Unul dintre cele mai spectaculoase holuri rezidențiale din București, un adevărat lobby de hotel de lux, cu materiale de cea mai bună calitate, canapele decoruri și ornamente, plante, portar cu uniformă, holuri largi și elegante, inclusiv la etaje. Visitor friendliness e la cotele cele mai înalte printre clădirile rezidențiale din București în acest moment – cu excepția accesului în clădire, după cum am spus.

Nu au scară principală, doar una de serviciu, ca la clădirile de birouri, însă e lată, bine făcută, ca o scară de interior, nu ca una de urgență și de incendiu. Au două lifturi moderne, foarte rapide și silențioase. Unul mic și unul mare, așa cum trebuie, însă cu butoane separate. Sistemele cele mai moderne au un singur panou de apel și fie un senzor care depistează dacă sunt mai mulți care așteaptă, ca să trimită liftul mai mare, fie cu două butoane separate prin care îi spui tu că ești singur sau cu încă unul sau doi, ori mai mulți. Parkingul imens, pe două niveluri, arată impecabil. E cu cartelă, nu cu recunoașterea numerelor, și nu au facilități speciale pentru vizitatori (intellignet parking management). Au spa și piscină interioară, spun că și locuri de joacă pentru copii, însă nu le-am văzut.

Da, 49 Gafencu Residence, chiar cu toate micile minusuri semnalate, e una dintre clădirile rezidențiale emblematice ale Bucureștiului. Apartamentele se vând cu peste 4,000€/ mp acolo, și la închiriere reușesc să obțină 15€/ mp, sau chiar mai mult. Dar dacă ar fi făcut Stelu sau One United Properties blocul, sunt sigur că ar fi amenajat frumos curtea, intrările și împrejurul blocului, ar fi pus plante, flori și un mic ansamblu statuar în față și ar fi vândut apartamentele cu 5,000…

Sursa foto: George Butunoiu

