Euro Vial cumpără domeniul Clos des Colombes din județul Constanța pentru 1,5 milioane de euro

Dezvoltatorul imobiliar Euro Vial Residence a achiziționat domeniul Clos des Colombes din 23 August – Olimp, județul Constanța, în urma unei tranzacții de 1,5 milioane de euro, care include o podgorie de viță de vie, o cramă, un restaurant și mai multe unități de cazare.

Potrivit unui comunicat remis redacției, domeniul Clos des Colombes se întinde pe o suprafață de șase hectare și reprezintă una dintre cele mai renumite podgorii de pe litoralul românesc, tradiția cultivării viței de vie întinzându-se pe o perioadă de peste 45 de ani, dintre care ultimii 20 de ani sub coordonarea antreprenoarei de origine franceză Anne Marie Rosenberg, care a cumpărat domeniul în 2002. Aici sunt produse în prezent aproximativ 18.000 sticle anual, vinurile Clos des Colombes câștigând mai multe premii naționale și internaționale.

Adițional podgoriei, care se întinde pe patru din cele șase hectare, domeniul mai include o cramă, un restaurant cu aproximativ 100 de locuri - care a fost declarat cel mai bun restaurant regional din Dobrogea în 2019 de către ghidul Gault Millau, precum și mai multe unități de cazare.

”Zona Olimp se va dezvolta semnificativ pe termen mediu și are toate premisele pentru crearea unui model diferit de turism, cu proiecte integrate, cu spații verzi ample și diferite opțiuni de petrecere a timpului liber. Am cumpărat Clos des Colombes deoarece se integrează foarte bine în tot acest tablou și am început deja investițiile în extinderea și modernizarea cramei, a restaurantului și domeniului, care vrem să devină o destinație gastronomică și turistică în sine pentru zona de sud a litoralului”, declarat Virgil Lixadru, managing partner Euro Vial Residence.

(Sursa foto: Euro Vial Residence)

Olimp se prefigurează a fi un nou pol de dezvoltare imobiliară și hotelieră, în prezent fiind anunțate și în lucru proiecte imobiliare care vor atrage investiții estimate la câteva sute de milioane de euro.

Citeste si: Ucraina cere extinderea portului Constanţa pentru a-şi exporta...

Euro Vial Residence a finalizat până în prezent două proiecte rezidențiale în Mamaia – Sea ON și Lake ON, cu un total de 568 de apartamente, și Forest ON, în zona Băneasa din București, cu 36 de apartamente, în urma unor investiții cumulate de aproximativ 45 de milioane de euro.

Sursa foto: Closdecolombes.eu

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Venit în Capitală în 2007, ca orice copil de provincie cu tolba plină de vise, primul fiind acela de a deveni comentator sportiv - următorul Cristian Țopescu - Adrian a ales să-și înceapă cariera de jurnalist scriind în presă. Deși era abia în al doilea an la Facultatea de Jurnalism , Adrian și-a găsit un loc de muncă la ziarul ” Curierul Național ”. A realizat abia la interviul de angajare că nu mai există departament de sport la ziar, dar asta... Mai multe articole scrise de Adrian Ungureanu »

Te-ar putea interesa și: