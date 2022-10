Banii puțini, lipsa de oameni specializați și mentalitatea românească sunt principalele motive pentru care finisajele din construcții sunt de slabă calitate, iar oamenii ajung să se plângă de calitatea lor atunci când lucrările sunt predate, este de părere Petrișor Grindeanu, directorul general al Lasselsberger Ceramics România, deținătorul brandului CESAROM.

Șeful producătorului de plăci ceramice a vorbit despre calitatea montării unor produse de pe piața de profil, ceea ce duce la nemulțumirea clienților finali. Aceeași problemă este valabilă pentru toate tipurile de finisaje, de la montarea de gresie și faianță, la tencuieli și până la hidroizolații care nu-și fac treaba.

„Este o problemă legată de mentalitatea românească. Se acordă prea puțină atenție calității finisajelor din construcții. Marele dezavantaj al acestor lucrări este că, fiind la finele proiectelor, de cele mai multe ori rămân fără buget, iar atunci se lucrează cum se lucrează.

De cealaltă parte, muncitorii nu sunt nici ei foarte bine pregătiți. Nu mai avem școli profesionale sau de meserii, așa că, la noi, calificarea se face la locul de muncă. Cei mai mulți dintre meșterii de acum sunt salahori care se angajează la o firmă, iar după o lună primesc certificat de calificare”, a explicat, pentru wall-street.ro, Petrișor Grindeanu.

Potrivit oficialului Lasselsberger Ceramics România, dezvoltatorii sau cei care se ocupă de proiectele de construcții publice nu fac un control al calității riguros pentru a depista defectele lucrărilor.

„Sunt foarte puțini dezvoltatori care acordă mai multă atenție calității finisajelor, alocând mai mulți bani sau efectuând un control de calitate corespunzător”, ne-a mai spus Petrișor Grindeanu.

Potrivit directorului general al producătorului de plăci ceramice, România ar putea învăța de la țări precum Germania în ceea ce privește modul de lucru și calitatea lucrărilor, deoarece muncitorii români nu sunt netalentați, ci doar insuficient nepregătiți.

„Muncitorul român este foarte talentat, nu este o problemă de talent, dar sunt nepregătiți. Cei care se duc în Germania fac pregătire pentru a deveni faianțari, nu pot lucra oricum, deoarece acolo sunt controlați de autorități. Nu pot lucra fără acreditare.

Dar la noi nu-i verifică nimeni. La noi există și această problemă de mentalitatea românească”, ne-a mai spus Petrișor Grindeanu, lăsând de înțeles că nu există tragere de inimă nici din partea dezvoltatorilor sau a celor care se ocupă de proiectele de construcții publice, dar nici din partea muncitorilor români.

CESAROM are în portofoliul său și clienți din zona proiectelor publice, deși cota ar fi de doar 10-15% din totalul livrărilor companiei. Unul dintre cele mai cunoscute proiecte în care au fost livrate produse CESAROM a fost noul stadion din Giulești, pe care evoluează echipa Rapid București.

Problema lipsei școlilor de meserii și a interesului pentru astfel de cursuri

În ceea ce privește segmentul plăcilor ceramice, Petrișor Grindeanu spune că nu există nicio școală care să-i învețe pe muncitorii români diverse meserii, iar înființarea unor școli profesionale ar fi mai mult decât bine venite.

„La noi în țară nu există școli de faianțari. Nu există niciun fel de acreditare din partea niciunui organism al public. Înainte de a veni la CESAROM, am mai lucrat și la Sika, unde am tot fost implicat în diferite programare de înființare a unor școli profesionale și de meserii, dar fără niciun succes. Nu am primit niciun fel de sprijin din partea Ministerului Educației.

De trei ani de zile, Lasselsberger sprijină unele cursuri duale de pregătire profesională la Cluj, dar nu pe meseria de faianțari, pentru că, până acum, zonele de interes au fost altele pentru noi. Am avut nevoie de oameni specializați pentru zona de mentenanță a echipamentelor noastre din fabrică”, a mai spus Petrișor Grindeanu.

În schimb, a mai spus reprezentantul Lasselsberger, compania are în plan să înființeze propria școală de meserii, dar afirmă că sunt foarte puține firme de construcții sau meșteri care sunt dispuși să participe la aceste cursuri.

„Eu am participat la sute prezentări și de școlarizări înainte, dar, din păcate, în ultimii ani au venit tot mai puțini la aceste cursuri. Nu găsești firme sau sau persoane care să participe la astfel de cursuri deși au fost gratis. În afară, astfel de cursuri sunt oferite doar contra-cost”, a subliniat Petrișor Grindeanu, prezent la inaugurarea unui nou showroom în București.

Compania a investit 1 milion de lei într-un showroom lângă Obor

Lasselsberger Ceramics România a inaugurat un nou showroom de gresie și faianță, situat în București pe Șoseaua Mihai Bravu nr. 12, foarte aproape de Obor, după o investiție de 1 milion de lei.

În noul showroom CESAROM, pe lângă expunerea și vânzarea de produse, compania va oferi și servicii de consultanță personalizată de specialitate, astfel încât clienții să aleagă produsele care le plac și de care au nevoie, primind și sfaturi din partea specialiștilor companiei.

Deschiderea noului spațiu de expunere din Capitală coincide cu aniversarea a 60 de ani de existență a brandului pe piața românească și înglobează esența performanței CESAROM de peste jumătate de secol.

CESAROM, creștere de circa 12% a cifrei de afaceri în 2022

Pentru anul în curs, compania are în plan o creștere în linie cu dezvoltarea organică, vizând un plus de 12% a cifrei de afaceri, comparativ cu 2021.

În 2022, Lasselsberger Ceramics România a continuat implementarea investițiilor în valoare de peste 2 milioane de euro, direcționate către dezvoltarea unei linii de rectificare a gresiei și faianței și lansarea de noi game de produse utilizând această tehnologie. Un alt obiectiv a fost deschiderea noului showroom CESAROM din Capitală, inaugurat la începutul lunii octombrie.

Totodată, în urma investițiilor în fabrica de la Cluj-Napoca, CESAROM a lansat în 2022 peste 150 de plăci ceramice de gresie și faianță. Tot în 2022, compania a lansat ARdesigner, o aplicație web bazată pe tehnologia realității augmentate, care funcționează pe conceptul unei „cabine de probă” virtuale, unde utilizatorii au posibilitatea de a vizualiza gresia și faianța CESAROM în propria încăpere. Aplicația se adresează atât persoanelor care renovează sau finisează un apartament sau o casă, dar și proiectelor rezidențiale sau comerciale.

Sursa foto: CESAROM

