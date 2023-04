Brașovul a devenit cea mai mare piață rezidențială regională din România, după regiunea București – Ilfov, devansând Timișoara și Cluj – Napoca în primul trimestru din acest an, relevă un raport întocmit de compania de consultantă SVN Romania pe baza statisticilor oficiale și a datelor biroului local SVN Romania | Brașov.

Astfel, peste 2.180 de case și apartamente au fost vândute în Brașov în primele trei luni din acest an, comparativ cu circa 2.050 de locuințe în Timiș și circa 1.800 de unități rezidențiale în Cluj, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).



Aproximativ 3.000 de locuințe noi ar putea fi livrate în acest an în Brașov și împrejurimi, potrivit datelor biroului local SVN Romania | Brașov, în ușoară scădere față de anii anteriori, circa 400 dintre acestea țintind segmentul de investiții, fiind destinate exploatării turistice.



Peste 250 de milioane de euro ar urma să fie investiți în următorii cinci ani în proiecte rezidențiale amplasate în Brașov și împrejurimi, destinate exploatării turistice, potrivit datelor SVN Romania, la care se vor adăuga alte zeci de milioane de euro destinați dezvoltării de hoteluri și pensiuni.



”Brașovul înregistrează de câțiva ani o dezvoltare semnificativă și estimez că va fi cel mai dinamic pol de dezvoltare economică din România pe termen mediu. Deja vedem investiții de sute de milioane de euro în noi unități de producție și proiecte logistice și tot mai multe branduri internaționale aleg Brașovul pentru investiții în unități noi de cazare. Deschiderea aeroportului Brașov va avea un impact semnificativ în dezvoltarea economică a orașului cât și a segmentului turistic, Brașovul și Poiana Brașov având în continuare un potențial semnificativ de a atrage noi investiții”, a declarat Ionuț Nicolescu, președinte SVN Romania.



Ultimele date ale Institutului Național de Statistică arată că peste 423.000 de turiști vizitează și se cazează anual în Brașov. Concomitent, la finalul anului 2022 existau 56 de hoteluri in oraș, cu un total de peste 6.800 de camere. Acestora li se adaugă alte câteva mii de locuri de cazare în diferite unități de cazare dar și locuințe exploatate în scop turistic, care atrag anual un număr de alte câteva sute de mii de turiști, potrivit estimărilor SVN Romania | Brașov.



”Brașovul se transformă într-un pol economic major național, fie că vorbim că vorbim de investiții în industrie, în sectorul IT&C sau servicii. Orașul a devenit și o destinație pentru migrația internă, în special din zona de sud a țării, tendință care se va amplifica după inaugurarea aeroportului, care va oferi acces internațional fără a mai călători spre București, Sibiu sau Cluj-Napoca. Înregistrăm o efervescență pe segmentul comercial al pieței imobiliare, în timp ce segmentul premium al pieței rezidențiale atrage noi investitori, într-un context în yield-urile potențiale în euro depășesc 10% anual, ținând cont de perioada de exploatare care se întinde pe tot parcursul anului”, afirmă Răzvan Calița, managing partner SVN Romania | Brașov.



Prețul mediu de tranzacționare al locuințelor amplasate în interiorul orașului este de aproximativ 1.570 de euro, în creștere cu aproximativ șase procente comparativ cu martie 2022.

